Polacy lubią tablety i znajdują dla nich rozmaite zastosowania. Prawie połowa z nas korzysta z takich urządzeń – głównie do rozrywki, ale wcale nie tylko. Tak wynika z badania, w ramach którego o tablety wypytano ostatnio Polaków.

Po co Polakowi tablet? Do internetu, filmów i e-booków

„Człowieku, po co Ci tablet?” – takie pytanie (no, może nie dokładnie w ten sposób) zadawano ostatnio grupie ankietowanych z Polski. Odpowiedzi były różne. Używamy ich przede wszystkim do przeglądania internetu i korzystania z poczty elektronicznej – na to wskazało 53% respondentów. Na drugim miejscu (z wynikiem 47%) znalazło się oglądanie filmów i seriali. Rzeczywiście duży ekran w połączeniu z wyjątkową mobilnością takich urządzeń zdecydowanie sprzyja temu zastosowaniu.

Dalej mamy czytanie (43%), choć do tego lepiej sprawdzają się jednak czytniki e-booków. Niemniej nowe tablety Huawei z panelami PaperMatte, Lenovo Smart Paper czy TCL z technologią Nxtpaper stanowią w tym kontekście coraz ciekawszą alternatywę. TOP 5 zastosowań zamyka przeglądanie mediów społecznościowych (również 43%) oraz granie, któremu oddaje się 31% badanych Polaków.

Zastosowań jest jednak więcej: 26% badanych korzysta z tabletu podczas załatwiania codziennych spraw, 23% robi na nich notatki, 22% posiłkuje się nimi podczas przygotowywania… posiłków, 17% wykorzystuje je do edycji zdjęć i montowania filmów, a dla 15% są narzędziem pracy zdalnej. Co dziesiąty posiadacz tabletu robi też z niego użytek w samochodzie – nadając mu rolę nawigacji GPS.

Z tabletu korzysta 49% Polaków

Czy tablety jednak w ogóle są popularne w naszym kraju? Okazuje się, że zdecydowanie tak. Opisywane tu badanie pokazuje, że posiada i korzysta z takiego urządzenia aż 49% Polaków. Większymi entuzjastami sprzętu tej kategorii są mężczyźni.

Ci ostatni inaczej wybierają też swoje urządzenia – bardziej zwracają uwagę na wydajność i markę, podczas gdy kobiety częściej wagę przywiązują do (nomen omen) wagi i wymiarów. Panie bardziej cenią sobie także obecność klawiatury w zestawie.

Zostawmy jednak różnice pomiędzy płciami. Cztery najważniejsze cechy, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze tabletu to: cena (51%), ilość pamięci operacyjnej (43%), rozmiar ekranu (35%) oraz czas działania (33%).

W badaniu zapytano także Polaków o to, ile lat mają posiadane przez nich tablety. Wyniki przedstawiają się następująco: 16% ma swój sprzęt krócej niż rok, 25% od roku do dwóch, a 18% – od dwóch do trzech lat. Pomijając 2% respondentów, którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie, pozostałe 39% korzysta z obecnego modelu dłużej niż 3 lata. Długo!

Badanie wykonane zostało w lipcu 2024 roku przez SW Research na reprezentatywnej grupie 1006 Polaków. Zlecono je przez Huawei CBG Polska.