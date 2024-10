Play goni konkurentów. Ma już prawie tyle stacji bazowych, co oni

Play nie zwalnia tempa i zmniejsza dystans do konkurentów. Operator właśnie poinformował, że zainstalował w Polsce już ponad 12000 stacji bazowych, a w zasięgu jego sieci 5G znajduje się zdecydowana większość Polaków.

12 tysięcy stacji bazowych Play w Polsce

W czasie ubiegłorocznych wakacji Play informował o uruchomieniu stacji bazowej numer 11000. Po tej instalacji nie zatrzymał się ani na moment, bo na początku października opublikował wiadomość, że na warszawskiej Białołęce swoje działanie rozpoczęła 12-tysięczna stacja. Chwali się przy tym, że w zasięgu jego sieci 5G znajduje się już ponad 70% mieszkańców Polski.

„Fioletowi” nie ukrywają, że nie jest to najświeższy news, ponieważ łączna liczba ich stacji bazowych wynosi już 12106. To stan aktualny na koniec września 2024 roku – pokazuje, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów uruchomiono aż 485 stacji.

Orange i T-Mobile czują na plecach oddech „Fioletowych”

Takie tempo pozwoliło operatorowi Play zbliżyć się do liderów na polskim rynku, a więc udostępniających sobie nawzajem stacje bazowe sieci Orange i T-Mobile. Ich klienci mogą łączyć się z blisko 12500 nadajników. Niewykluczone zatem, że już niebawem dojdzie do zmiany na czele stawki. Dość daleko za konkurentami znajduje się natomiast Plus, który ma w Polsce trochę ponad 8400 stacji bazowych.

Jeśli chodzi o stacje bazowe obsługujące sieć 5G w paśmie C, to najwięcej ma ich T-Mobile – dokładnie 2943. Na drugim miejscu plasuje się Orange z wynikiem ~2200, które do końca roku – jakimś sposobem – chce mieć ich 3000 (możliwe, że również na zasadzie jakiejś współpracy z T-Mobile).

Plus ma taki nadajnik 1 (słownie: jeden), ale i tak zajmuje trzecią lokatę – jest tak jednak tylko dlatego, że Play nie podaje żadnych liczb w tym kontekście. Wiemy jednak, że ma takie stacje – nie wiemy tylko ile. Tajemniczo wspomina jedynie o tym, że ponad 30% spośród tych 70% wspominanych wcześniej mieszkańców Polski ma dostęp do 5G w paśmie C.