OPPO pracuje nad nowym tabletem. Będzie trochę jak jeden z iPadów

OPPO jest świeżynką na rynku tabletów. Producent dopiero w lutym 2022 roku dodał do swojej oferty pierwsze tego typu urządzenie, a teraz potwierdził oficjalnie, że już wkrótce klienci będą mogli kupić kolejny model, który ma troszkę wspólnego z jednym z iPadów.

OPPO Pad Air będzie kolejnym tabletem marki

OPPO Pad, który zadebiutował w Chinach pod koniec lutego 2022 roku, to propozycja z wyższej półki, choć nie absolutnie topowej. Urządzenie oferuje m.in. 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560×1600 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem oraz procesor Qualcomm Snapdragon 870, do 256 wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 8360 mAh.

Jego cena w Chinach zaczyna się od 2299 juanów (równowartość ~1525 złotych). Nowy tablet producenta będzie o ponad połowę tańszy – mówi się bowiem, że jego cena zostanie ustalona w ojczyźnie producenta na ~1000 juanów (~670 złotych). Ten jednak nie podał oficjalnej ceny, choć urządzenie widnieje już na stronie sklepu JD.com, który przyjmuje przedpremierowe zapisy.

Z opisu, który jest szczątkowy, wynika, że będzie to sprzęt skierowany przede wszystkim do uczniów, który pomoże im podczas nauki. Świadczyć ma o tym widoczna możliwość dodania do niego klawiatury i wsparcie dla obsługi rysikiem (oba akcesoria mają jednak być sprzedawane oddzielnie), co pozwoli stworzyć wygodne narzędzie do nauki. Później posłuży natomiast jako centrum multimedialne do relaksu i rozrywki.

Sklep podaje informację, że OPPO Pad Air ma grubość poniżej 7 mm, czemu zapewne zawdzięcza swój dopisek, swoją drogą jednoznacznie kojarzący się z iPadem Air. Ponadto urządzenie zaoferuje 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2000×1200 pikseli i system Android.

Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, ujawnił przedpremierowo kolejne elementy specyfikacji OPPO Pad Air. Podaje on, że urządzenie będzie miało ekran 60 Hz o przekątnej 10,36 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 680 (który nie obsługuje sieci 5G), cztery głośniki z Dolby Atmos i akumulator o pojemności 7100 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W.