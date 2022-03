Nowy iPad Air to konstrukcyjny bubel

Wygląda na to, że nie wszystko, co Apple mogło zaoferować w nowym iPadzie Air, pozostało na wysokim poziomie. Okazuje się, że niektórzy właściciele nowego tabletu narzekają na jakość wykonania urządzenia.

Nowy tablet Apple iPad Air 5 jak sprzęt za kilkaset złotych

Apple od zawsze kojarzyło się z dbałością o jakość wykonania. W high-endowych urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka nigdy nie było miejsca na tani plastik i marne spasowanie elementów. Jednak właściciele iPadów Air 4, którzy zdecydowali się na przesiadkę na nową generację sprzętu, twierdzą, że firma zrobiła krok wstecz, jeżeli chodzi o kwestie jakości wykonania sprzętu.

Czyżby iPad Air 4 był lepiej wykonany od 5. generacji?

W serwisie reddit, na forum dedykowanym urządzeniom Apple, pojawił się wątek, w którym właściciel dwóch nowiutkich iPadów Air 5. generacji skarży się na pogorszenie jakości wykonania względem poprzednika. Według autora wpisu, tył tabletu jest wykonany z odczuwalnie cieńszej warstwy aluminium, przez co odnosi się wrażenie, jakby dotykało się podzespołów znajdujących się za plecami urządzenia. Ponadto kiedy trzymamy iPada Air 5, ten zdaje się mieć tendencję do skrzypienia.

Autor wpisu wydaje się nie być odosobniony w swoich wrażeniach. W wątku liczącym już ponad 300 komentarzy wiele osób zgłasza podobne wnioski – cieńsze plecki i skrzypienie obudowy pojawia się również w ich egzemplarzach iPada Air 5. Jeden z komentujących próbował nawet uchwycić dźwięk na materiale opublikowanym za pomocą YouTube Shorts.

To nie jest pierwsza tego typu wpadka Apple w kwestii jakości. Kilka lat temu właściciele MacBooków Pro skarżyli się na problemy z powłoką antyrefleksyjną. W 2010 roku natomiast iPhone 4 zadebiutował z problemem wynikającym z konstrukcji urządzenia – chwytanie go w niewłaściwy sposób blokowało antenę, co skutkowało gorszą jakością rozmów, a nawet doprowadzało do zrywania połączeń.

Jeżeli problem wyda się Apple wystarczająco duży, możliwe, że obudowy topowego tabletu Apple będą wymieniane na delikatnie grubszą konstrukcję, choć równie prawdopodobne jest, że problem pozostanie nierozwiązany i za kilka lat iPad Air 5. generacji będzie znany z cienkiej obudowy i dodatkowych efektów dźwiękowych podczas używania, a dopiero iPad Air 6 wróci do solidniejszej konstrukcji.