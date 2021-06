Vivo Pad nadchodzi. Kolejny producent wejdzie na rynek tabletów

Vivo jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie, który od zeszłego roku oficjalnie jest obecny również w Polsce. Wygląda jednak na to, że firma chce wejść na rynek tabletów, bowiem zastrzegła niedawno znak towarowy Vivo Pad.

Jeszcze nie tak dawno prawdopodobnie nikt by nie pomyślał, że tablety staną się takim „gorącym towarem”. Globalne zamknięcie wszystkich ludzi w domach przełożyło się jednak na ogromne zainteresowanie tymi urządzeniami. I chociaż zapewne sukcesywnie będzie ono maleć, ponieważ sytuacja na świecie wraca do normy, to okazuje się, że kolejny producent chce uszczknąć trochę dla siebie z tego całego boomu.

Reklama

Vivo zastrzega znak towarowy Vivo Pad dla swojego pierwszego tabletu

W miniony piątek, 18 czerwca 2021 roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował informację o rejestracji na terenie Unii Europejskiej nowego znaku towarowego – Vivo Pad. Przyporządkowano go do bogatej kategorii z numerem 9, która obejmuje m.in. tablety.

Zastrzeżony znak towarowy jednoznacznie wskazuje, że Vivo planuje wejść na rynek, na którym do tej pory nie walczyło o klienta. Minione miesiące pokazały jednak, że gra może być warta świeczki. Natomiast zarejestrowanie Vivo Pad w EUIPO sugeruje, że firma będzie sprzedawać go również na terenie Unii Europejskiej, a zatem potencjalnie także w Polsce. Brzmi to bardzo obiecująco.

Pełna specyfikacja pierwszego tabletu marki Vivo nie jest jeszcze znana. Vivo Pad niedawno został jednak dostrzeżony również w bazie TÜV Rheinland, co ujawniło, że urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 8040 mAh. To niestety wszystko, co na tę chwilę wiemy o nadchodzącej nowości.

Przy okazji warto jednak zauważyć, że Vivo Pad będzie kolejnym nowym tabletem marki, wchodzącej w skład koncernu BBK Electronics. Niedawno inna również bowiem zapowiedziała wejście na ten rynek. Mowa oczywiście o realme i realme Pad. Nie ujawniono jeszcze daty jego premiery ani parametrów.

To zapewne nie przypadek, że Vivo Pad i realme Pad pojawiły się na horyzoncie w tym samym momencie. Niewykluczone, że będą do siebie bardzo podobne, aczkolwiek przekonamy się o tym dopiero za jakiś czas.