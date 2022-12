Lenovo zapowiada nowy tablet. Będzie tani, ale trochę na niego poczekamy

Lenovo, znane przede wszystkim ze swoich laptopów ThinkPad, zapowiedziało właśnie kilka urządzeń, które trafią niebawem do oferty producenta. Wśród nich jest budżetowy tablet, który jednak nieprędko kupimy.

Kolejny tablet Lenovo z serii M

Choć tablety nie są już tak popularne jak jeszcze kilka lat temu, to Lenovo wciąż ochoczo wprowadza do swojej oferty nowe modele. Wśród nich znaleźć można chociażby serię Tab M, w której skład wchodzą budżetowe urządzenia.

Nie tak dawno temu słyszeliśmy o nadchodzącej premierze Tab M8 4. generacji, a tym razem zapowiedziany został jego dziewięciocalowy brat – Lenovo Tab (lub Smart Tab) M9.

Matrycą zastosowanego w nim wyświetlacza zostanie panel LCD, natomiast jego rozdzielczość wyniesie 1340 x 800 pikseli. Za działanie nowego tabletu Lenovo odpowiadać będzie ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80 w asyście 3 GB lub 4 GB RAM-u. Pamięci na pliki będzie natomiast 32 GB, 64 GB lub 128 GB – w zależności od wybranego wariantu.

Przeciętny do bólu, choć z fajnym designem

Wymiary Lenovo Tab M9 wyniosą 215,43 mm x 136,76 mm, jednak sporo zajmą szerokie ramki dookoła ekranu. Grubość tego urządzenia to 7,99 mm, natomiast waga to zaledwie 344 gramów. Na większości tylnej powierzchni wygrawerowany zostanie wzorek, który może zapewnić pewniejszy chwyt urządzenia.

Wewnątrz znajdzie się akumulator o pojemności 5100 mAh, a naładować będzie go można ładowarką o mocy 15 W przez wejście USB-C 2.0. Na pleckach ulokowany zostanie pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z autofokusem, natomiast kamerka do selfie znajdująca się w jednej z ramek obok ekranu zaoferuje tylko 2 Mpix.

Domyślnie zainstalowanym systemem jest Android 12, jednak producent zapewnia wsparcie dla aktualizacji do Androida 13. Fanów słuchania muzyki po kablu ucieszy obecność złącza audio jack 3,5 mm na spodzie obudowy, a rozszerzenie pamięci będzie możliwe za pomocą karty microSD.

Nie zabraknie dwóch głośników z certyfikatem Dolby Atmos oraz pojedynczego mikrofonu. Lenovo zapewnia również wsparcie Wi-Fi w wersji piątej oraz Bluetooth 5.1. Ponadto ekran zaoferuje opcję wyświetlania obrazu w trybie czytania, dzięki któremu kolor przypominać będzie prawdziwe kartki papieru.

Do premiery jeszcze trochę

Lenovo Smart Tab M9 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: Arctic Grey i Frost Blue. Premiera zapowiedziana została na drugi kwartał 2023 roku, a więc nie zobaczymy go na półkach sklepowych przed kwietniem. Nie trzeba się jednak martwić o dostępność w Polsce, gdyż Lenovo chętnie wprowadza na nasz rynek swoje tablety – podobnie będzie pewnie i w tym przypadku.

Lenovo wyceniło swój nowy tablet na 139,99 dolarów, co przekłada się na około 600 złotych. Jest to niewiele, jak na urządzenie w tej kategorii, dzięki czemu z pewnością znajdzie ono wielu zwolenników i trafi do rąk wielu dzieci z okazji komunii.