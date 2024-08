Samsung rozważa budowę fabryki w Polsce. Pokazał też najcieńsze pamięci DRAM

Spółka Samsung SDI zainteresowała się polskimi terenami, a konkretniej działkami w okolicy Gdańska. Podobno technologiczny gigant chciałby wybudować tam fabrykę. Jakie produkty byłyby tam wytwarzane?

Samsung chce zbudować fabrykę w Polsce

Już pod koniec zeszłego roku pojawiały się wieści, iż koreański producent m.in. smartfonów, smartwatchy, słuchawek czy inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego ma w planach zakup polskich gruntów. Spółka Samsung SDI poszukuje działek o wielkości około 200 hektarów i chciałaby wybudować na nich fabrykę.

Póki co firma zainteresowała się terenem w okolicy Gdańska, jednak jest to tylko jedna z potencjalnych lokalizacji. Choć pojawiały się przesłanki, że gigant podejmie decyzję jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej sprawa zostanie rozstrzygnięta dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Planowany obiekt miałby trudnić się produkcją akumulatorów do samochodów elektrycznych. Według informacji przekazanych przez Puls Biznesu, planowana inwestycja pochłonęłaby 2 miliardy euro.

Najcieńsze pamięci DRAM na świecie

Samsung rozwija się prężnie w wielu dziedzinach. Dziś – 6 sierpnia 2024 roku – ogłosił, że rusza z produkcją najcieńszych pamięci LPDDR5X DRAM o niskim poborze mocy. Ich grubość wynosi zaledwie 0,65 milimetra – wielkość ta porównywalna jest do grubości paznokcia. Te kompaktowe komponenty osiągają pojemność 12 GB i 16 GB.

Gigant zaznacza, że sprawdzą się w smartfonach z funkcjami opartymi o sztuczną inteligencję, które wymagają wysokiej wydajności. Dzięki cienkiej konstrukcji przepływ powietrza wewnątrz urządzenia ma być bardziej swobodny, co ułatwi proces kontroli termicznej.

Nowe moduły pamięci zostały wykonane w technologii 12 nanometrów oraz strukturze o czterech warstwach. Koreański gigant zastosował też optymalizację płytek drukowanych (PCB) i technologię formowania epoksydowego (EMC). Metody te umożliwiły zredukowanie grubości o około 9% oraz ulepszenie odporności na wysoką temperaturę o ponad 21%.

Samsung ma zamiar dostarczać nowo opracowane komponenty producentom procesorów przeznaczonych do urządzeń mobilnych oraz samych urządzeń mobilnych. W planach jest też opracowanie modułów o większej liczbie warstw – sześciu i ośmiu – dzięki czemu te kompaktowe pamięci DRAM o niskiej mocy będą mogły zgromadzić 24 GB i 32 GB danych.