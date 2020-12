Nowy tablet Huawei ma mieć system HarmonyOS

Urządzenia mobilne Huawei cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem wśród klientów (wyjątkiem od tej reguły są Chiny), ale wkrótce producent może ponownie zwrócić na siebie uwagę – nowy tablet Huawei ma bowiem pracować pod kontrolą systemu HarmonyOS.

Huawei musi się coraz bardziej starać, aby zwrócić na siebie uwagę

Kiedyś każda premiera urządzenia Huawei odbijała się szerokim echem i była mocno komentowana. Dziś coraz częściej spotyka się głosy, że „firma się skończyła”, bo jej smartfony i tablety nie mają już dostępu do aplikacji i usług Google. To trochę krzywdzące, ponieważ producent wciąż wprowadza na rynek bardzo ciekawe urządzenia z innych kategorii, m.in. laptopy, smartwatche, słuchawki i inne wearables.

Jeszcze nie tak dawno, gdy zrobiło się głośno o autorskim systemie Huawei, dość często widzieliśmy komentarze, w których nasi Czytelnicy pisali, że chcieliby zobaczyć smartfon z HarmonyOS na pokładzie. Na to prawdopodobnie jeszcze poczekamy, ale już niedługo może zadebiutować pierwszy tablet Huawei z jego autorskim oprogramowaniem zamiast Androida.

Nowy tablet Huawei będzie miał system HarmonyOS

A przynajmniej takie głosy docierają z Chin. Według nich, tablet Huawei z systemem HarmonyOS zadebiutuje w marcu 2021 roku, wraz ze smartfonami z serii Huawei P50. Warto tu przypomnieć, że producent, w przeciwieństwie do jego konkurentów, nie zamierza przyspieszać premiery swoich kolejnych flagowców.

fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl

Tablet Huawei, o którym mowa, ma być propozycją z najwyższej półki. Aktualnie rozwijane egzemplarze przedprodukcyjne mają wyświetlacze OLED o przekątnej 12,9 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Co ciekawe, ekran podobno otaczają „ultra wąskie” ramki, a mimo to nie ma on żadnego otworu na aparat do selfie i rozmów wideo. Czy zatem producentowi udało się go „wcisnąć” na jedną z tych super cienkich ramek, czy może ukrył go pod wyświetlaczem? Oba scenariusze wydają się tak samo (nie)prawdopodobne.

Nie ulega wątpliwości, że taki tablet Huawei wywołałby spore zainteresowanie, jednak nie ma pewności, że rewelacje te się potwierdzą. Kiedy producent we wrześniu 2020 roku prezentował HarmonyOS 2.0, poinformował, że w początkowej fazie tego projektu będzie on obsługiwał urządzenia z bardzo małą ilością RAM – wsparcie dla maksymalnie 4 GB ma zostać dodane w kwietniu 2021 roku, a dla ponad 4 GB dopiero w październiku.

A skoro tablet Huawei, o którym mowa powyżej, ma być high-endowym sprzętem (i zadebiutuje już w marcu 2021 roku), powinien zaoferować do najmniej 6 GB RAM – to się więc „gryzie” z harmonogramem dodawania wsparcia dla większej ilość RAM w HarmonyOS.

W kolejnych tygodniach powinny pojawić się następne informacje, dzięki którym nowy tablet Huawei stanie się mniej zagadkowy. Bo oczywiście może zadebiutować w marcu wraz z flagowcami z serii Huawei P50, lecz nie można mieć pewności, że będzie miał zainstalowany HarmonyOS.