Muzyczne nowości Huawei już w Polsce – ile trzeba zapłacić za słuchawki FreeBuds Studio i okulary przeciwsłoneczne z głośnikami?

Huawei coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku audio, wprowadzając raz po raz kolejne słuchawki czy głośniki do swojej oferty. Dziś poznaliśmy szczegóły na temat dostępności w Polsce pierwszych nausznych słuchawek firmy – Huawei FreeBuds Studio oraz okularów Huawei x Gentle Monster Eyewear II. Ile przyjdzie nam za nie zapłacić?

Obie nowości Huawei zostały oficjalnie zaprezentowane zaledwie miesiąc temu – kwestią czasu było zatem ich wprowadzenie do sprzedaży w Polsce. A skoro już się to stało, kilka słów przypomnienia, z czym mamy do czynienia w ich przypadku.

Huawei FreeBuds Studio – ich jestem najbardziej ciekawa

Huawei w swoim portfolio już od jakiegoś czasu ma słuchawki, ale wyłącznie douszne. Już jakiś czas testowaliśmy zarówno FreeBuds 3, jak i FreeBuds Pro, i muszę przyznać, że modele te zbierały pozytywne opinie. Coś mi się wydaje, że podobnie może być w przypadku pierwszych nausznych słuchawek Huawei.

Najważniejsze informacje na ich temat? Z pewnością obecność na pokładzie ANC (z redukcją szumów do 40 dB), podwójnej anteny Bluetooth, rozciągliwego o 150 stopni pałąka, baterii pozwalającej na dobę pracy (z wyłączoną redukcją szumów lub do 20 godzin z włączoną) oraz ośmiu mikrofonów.

Co najważniejsze, mamy tutaj 40-milimetrowe membrany polimerowe, obsługę częstotliwości z zakresu 4-48 kHz oraz kodeka audio L2HC (do 960 kb/s). W teorii brzmi świetnie, a jak… brzmi w rzeczywistości? To już sprawdza dla Was Tomek, więc spodziewajcie się recenzji słuchawek niebawem – a jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do komentarzy.

W Europie oficjalna cena to 299 euro, a w Polsce? Cena Huawei FreeBuds Studio została ustalona w przedsprzedaży na 999 złotych i to właśnie w tej cenie będzie można kupić słuchawki w dniach 20-30 listopada, a za złotówkę dodatkowo otrzymamy Huawei Band 4.

Od 1 grudnia cena będzie wynosiła 1399 złotych.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Na koniec okulary przeciwsłoneczne (druga połowa listopada – idealny czas, na wprowadzanie ich do sprzedaży ;)), które mają wbudowane głośniki.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II, bo o nich mowa, mają za zadanie ułatwienie nam przeprowadzanie rozmów głosowych czy słuchanie muzyki. Więcej na ich temat możecie przeczytać tutaj oraz na poniższych grafikach.

Okularo-słuchawki zostały wycenione na 999 złotych. Od 1 grudnia ich cena wzrośnie do 1399 złotych.

Jak oceniacie wprowadzone dziś do Polski nowości Huawei? Którąś z nich jesteście szczególnie zainteresowani? A może wprost przeciwnie? Dawajcie znać w komentarzach!