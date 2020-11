Jeszcze do niedawna Huawei regularnie zapewniał, że jest oddany Androidowi i to właśnie to oprogramowanie będzie instalować na swoich urządzeniach mobilnych. Jednocześnie intensywnie rozwija HarmonyOS i udostępni pierwszą betę dla smartfonów już w przyszłym miesiącu.

HarmonyOS zastąpi Androida na smartfonach i tabletach Huawei?

HarmonyOS miał swoją premierę w 2019 roku, ale wtedy nie padła deklaracja, że zastąpi on Androida w urządzeniach mobilnych. Platforma ta, jak wówczas informowano, miała być przeznaczona przede wszystkim do inteligentnych sprzętów z innych segmentów, w tym RTV.

W zasadzie Huawei wciąż nie zadeklarował, że zamierza całkowicie zrezygnować z instalowania Androida na swoich smartfonach i tabletach, aczkolwiek coraz mocniej można odczuć, że wisi to w powietrzu. Producent w iście ekspresowym tempie rozwija ekosystem autorskich aplikacji i usług, dzięki czemu jest na dobrej drodze, aby stworzyć alternatywę dla Zielonego Robota.

Przy skali sprzedaży jego urządzeń mobilnych, HarmonyOS może bardzo szybko stać się popularnym systemem operacyjnym. A Huawei zamierza doprowadzić do tego, aby pojawił się na smartfonach.

Beta HarmonyOS dla smartfonów zostanie udostępniona już za miesiąc

10 września 2020 roku Huawei zaanonsował HarmonyOS 2.0 i już wtedy zapowiedział, że beta dla smartfonów zostanie udostępniona w grudniu tego roku. Dr. Wang Chenglu, prezydent działu oprogramowania do urządzeń konsumenckich, poinformował, że planowane jest to na połowę przyszłego miesiąca, w okolicach 18 grudnia.

Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, beta będzie dostępna wyłącznie dla deweloperów, a przynajmniej na początku, ponieważ – jeśli nie pojawią się większe problemy z oprogramowaniem – niektórzy użytkownicy smartfonów będą mogli dołączyć do testów w styczniu bądź lutym 2021 roku.

Początkowa aktualizacja będzie weryfikowana przez kilka miesięcy, a następne zostanie udostępniona na szerszą skalę. Według Dr. Wang Chenglu, HarmonyOS będzie można zainstalować na 90% smartfonów marki Huawei.

Trzeba jednak dodać, że proces aktualizacji nie przebiegnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Po pierwsze, potrzebne są szczegółowe testy, ponieważ do tej pory autorski system Huawei nie działał na smartfonach tej marki. Po drugie, dopiero w kwietniu 2021 roku zostanie dodane wsparcie dla urządzeń z do 4 GB RAM, a w październiku z ponad 4 GB RAM.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, iż Harmony OS ma być oprogramowaniem otwartoźródłowym, tj. dostępnym dla wszystkich zainteresowanych firm. Huawei zdaje się liczyć na to, że zainstaluje go na swoich smartfonach i tabletach nie tylko on sam, ale też inni producenci.

