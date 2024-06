Zmiany w Orange na kartę. Jeśli jesteś klientem, zasłużyłeś na więcej

Orange zapowiada zmiany w usługach na kartę. Część z nich minimalnie zdrożeje – a konkretnie o symboliczną złotówkę. Operator jednak „zwróci ją” w postaci dodatkowych gigabajtów internetu.

Dodatkowe gigabajty w ofertach na kartę

Orange na kartę to rozwiązanie bez zobowiązań w postaci umów, wiążących użytkownika z operatorem na określony czas. Ten sposób na komunikowanie się z innymi jest wygodny i niejednokrotnie pomaga w utrzymaniu niewielkich kosztów miesięcznych, odpowiadającym potrzebom użytkowników, zachowując przy tym pełną niezależność.

Zmiany w usługach na kartę (źródło: Orange)

Orange postanowiło zaktualizować oferty na kartę. Jedna ze zmian dotknęła usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB – posiadacze oferty zyskają co miesiąc 50 GB internetu w pakiecie, czyli aż 10 GB więcej niż dotychczas. Jednocześnie będą musieli zapłacić o złotówkę więcej, czyli 40 złotych za miesiąc.

Pomarańczowy operator wprowadził także dwa nowe warianty ofert. Jedna z nich została wyceniona na 45 złotych i obejmie 75 GB, druga zaś udziela dostępu do 100 GB i kosztuje 50 złotych. Każdy z tych trzech wariantów w ramach usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB działa w sieci 5G. Pozostałe oferty nie ulegają zmianie.

Jeszcze więcej gigabajtów od Orange

Doładowania za kwotę 35 złotych pozwolą na zdobycie jeszcze większej liczby bonusowych gigabajtów. Od teraz użytkownicy będą otrzymywali 20 GB na 35 dni – dotychczas Orange rozdawało 17,5 GB. Jeśli natomiast zdecydujemy się na doładowanie online za kwotę 45 złotych, środki automatycznie przejdą na usługę bez limitu + 75 GB.

Dla klientów Orange Free na kartę, w ramach doładowania za 45 złotych, użytkownicy mogą zdobyć bonus na 45 dni w liczbie 30 GB: 20 GB to gigabajty standardowe i 10 GB w ramach kanału online.

Odnawialna usługa Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB automatycznie przeobrazi się w usługę bez limitu obejmującą wiadomości MMS. Zebrane przez użytkowników gigabajty zostaną zachowane. Koszt odnawiania pakietu również nie ulegnie zmianie i nadal będzie uzależniony od aktualnie wykorzystywanego wariantu (o wartości 7 złotych lub 25 złotych).

Operator informuje jednak, że likwidacji ulega bonus +1 GB dotychczas dodawany do każdego kolejnego odnowienia. Zamiast tego użytkownicy jednorazowo otrzymają darmowe 100 gigabajtów.

Co niezwykle ważne – osoby korzystające z odnawialnych pakietów muszą zadbać o to, aby na koncie było wystarczająco dużo środków. Jeśli zabraknie koniecznych do odnowienia środków, usługa nie zostanie aktywowana, a użytkownicy utracą możliwość skorzystania z pakietu w aktualnie obowiązującej ich cenie.