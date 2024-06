Pomyłka Apple. Nowe iPady są nieco słabsze

Wygląda na to, że kilka tygodni temu firma Apple się pomyliła i teraz po cichu koryguje informacje. Chodzi o to, że nowe iPady Air z układami M2 na pokładzie dysponują nie 10 rdzeniami procesora graficznego, lecz o jednym mniej.

Apple koryguje: iPad Air z M2 ma 9-rdzeniowe GPU

Gdy niespełna miesiąc temu firma Apple zapowiadała nowe iPady Air z chipsetami M2, deklarowała przy tym, że są one wyposażone w 10-rdzeniowe procesory graficzne. Okazuje się jednak, że nie do końca była to prawda. W rzeczywistości zarówno 11-, jak i 13-calowy model ma na pokładzie GPU dysponujące 9 rdzeniami.

Amerykanie po cichu skorygowali liczbę rdzeni w specyfikacjach. Użytkownicy mogą jednak być niezadowoleni, ponieważ „uboższe” układy względem M2 z iPadów Pro oferują też o około 10% niższą wydajność. W testach porównawczych przy użyciu narzędzia Geekbench 10-rdzeniowe GPU M2 uzyskało wynik 45197, a 9-rdzeniowe – 41126. Inna sprawa, że oczywiście na co dzień taka różnica będzie całkowicie niezauważalna.

Korekta nie dotarła jeszcze do Polski

Jak na razie korekta pojawiła się tylko na amerykańskiej stronie producenta (i to tylko w sekcji poświęconej danym technicznym). Po przejściu na polskojęzyczną witrynę wciąż możemy przeczytać, że układ M2 w nowych tabletach dysponuje 10-rdzeniowym GPU.

Specyfikacja w USA (po lewej) i w Polsce (po prawej)

Aktualnie sytuacja wygląda tak, że nowe modele z dopiskiem Air są jedynymi urządzeniami w ofercie Apple, wyposażonymi w 9-rdzeniowy wariant procesora graficznego M2. W iPadach Pro miały 10 rdzeni, a w MacBookach Air dostępne były dwie wersje: 10- i 8-rdzeniowa.

I choć na dobrą sprawę ten jeden rdzeń nie robi aż tak dużej różnicy, to jednak miło byłoby usłyszeć od giganta z Cupertino wyjaśnienie, skąd wzięła się ta pomyłka, jak również skąd decyzja o zastosowaniu tutaj tego 9-rdzeniowego wariantu.

Co jeszcze oferują te nowe modele?

Przypomnę jeszcze tylko, że poza nowymi procesorami i większym, 13-calowym wariantem, nowe urządzenia amerykańskiego producenta zostały wzbogacone także o obsługę technologii Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 oraz głośniki stereo z dwukrotnie mocniejszym basem.

Niezmiennie oferują też antyodblaskowe wyświetlacze Liquid Retina o wysokiej rozdzielczości, aparaty 12 Mpix z przodu i z tyłu, modemy 5G oraz akumulatory zapewniające około 10 godzin działania między jednym ładowaniem a drugim.