Edifier NeoBuds Evo to nowe słuchawki TWS. Zaskakują ceną i funkcjami

Marka Edifier to coraz bardziej rozpoznawalny na rynku producent sprzętu audio, który może pochwalić się atrakcyjnymi cenami połączonymi z bardzo dobrą jakością. Firma zaprezentowała właśnie swoje najnowsze słuchawki true wireless – NeoBuds Evo. Warto przyjrzeć im się bliżej, bowiem są na tyle ciekawe, że wkrótce mogą sporo namieszać na rynku pchełek TWS.

Specyfikacja i funkcje Edifier NeoBuds Evo

Zacznijmy od tego, że linia NeoBuds jest tą najwyżej pozycjonowaną wśród innych serii słuchawek marki Edifier. Do tej pory składała się ona z dwóch modeli – NeoBuds Pro oraz ich następców, czyli NeoBuds Pro 2. Nowa propozycja firmy nie jest bezpośrednim następcą modeli z członem Pro w nazwie, a ma być w domyśle tańszą, a wciąż dobrze wyposażoną alternatywą.

W kwestii brzmienia, Edifier NeoBuds Evo mogą pochwalić się obecnością układu dwóch przetworników w każdej słuchawce – dynamicznego, odpowiadającego za reprodukcję niskich tonów, oraz zbalansowany armaturowy, który zajmuje się środkiem i górą pasma. Dzięki takiemu rozwiązaniu, słuchawki mają wierniej odwzorowywać każdy dźwięk, choć oczywiście koniec końców wszystko zależeć będzie od strojenia.

Za odtwarzanie dźwięku w najwyższej możliwej rozdzielczości odpowiada Bluetooth 5.4 z kodekami LDAC (znany z wielu słuchawek wysokiej klasy) i LHDC 5.0 (ten sam, co zastosowany np. w Nothing Ear 2). Ten drugi zapewnia przesył w 24-bitowej głębi z 192 kHz próbkowaniem i przepływnością na poziomie do 1 Mb/s. Ich zastosowanie pozwala NeoBuds Evo szczycić się certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Pewną nowością jest implementacja LHDC X, czyli silnika generującego spersonalizowany dźwięk przestrzenny, który potrafi symulować nawet układ głośników 7.1.

Edifier NeoBuds Evo (fot. materiały producenta)

Nie mogło zabraknąć również aktywnej redukcji hałasów i trybu kontaktu. ANC w Edifier NeoBuds Evo, według zapewnień producenta, ma być w stanie redukować do 48 dB niepożądanych dźwięków. Słuchawki oferują wsparcie dla aplikacji Edifier Connect, która pozwala dostosować ich ustawienia, w tym m.in. korektor brzmienia.

Zastosowane w słuchawkach akumulatory mają pozwalać na nawet 11 godzin ciągłego odtwarzania muzyki z wyłączonym ANC, zaś gdy je włączymy, mamy być w stanie uzyskać wciąż bardzo solidne 7 godzin. Etui ładujące pozwoli zwiększyć te wyniki do kolejno 37 godzin bez ANC i do 25 godzin z nim.

Cena wygląda bardzo atrakcyjnie

Edifier NeoBuds Evo zostały póki co zaprezentowane tylko na rodzimym rynku producenta, czyli w Chinach. Można jednak śmiało przypuszczać, że pojawienie się ich globalnie, w tym u nas, to kwestia najbliższych tygodni, bądź miesięcy.

W Chinach NeoBuds Evo zostały wycenione na kwotę 599 juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu po obecnym kursie daje nam około 330 złotych. Naturalnie, biorąc pod uwagę koszt importu i dodatkowe podatki, ceny na polskim rynku z pewnością będą wyższe i zakładałbym tutaj co najmniej 400-450 złotych.

Wciąż jednak będziemy mogli powiedzieć o bardzo korzystnie wycenionych słuchawkach jak na to, jaką specyfikację i funkcje oferują.