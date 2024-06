Jaki aparat będzie miał Xiaomi 15? Oto, co już wiemy

Mimo że po premierze smartfonów z serii Xiaomi 14 na naszym rynku kurz dopiero nie tak dawno opadł (po kontrowersjach z nimi związanych wciąż się unosi ;)), producent przygotowuje się do zaprezentowania kolejnej iteracji swoich flagowych smartfonów, czyli Xiaomi 15. I – choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu – to za sprawą przecieków wiemy już co nieco.

Co zaoferuje Xiaomi 15 pod kątem foto?

Na wstępie warto wspomnieć o tym, co jest w sumie wręcz oczywiste. Już teraz jest praktycznie pewne, że sercem nowych modeli Xiaomi 15 będzie najnowszy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 4, którego premiera może odbyć się w październiku.

Tym samym, Xiaomi 15 i 15 Pro będą pierwszymi smartfonami na rynku, które pochwalą się obecnością tego układu na pokładzie, a drugim po nich ma być OnePlus 13. Wedle informacji, Snapdragon 8 Gen 4 być jeszcze potężniejszą jednostką względem poprzednika i brylować szczególnie w grach.

Najnowsze przecieki, dotyczące nadchodzących flagowców chińskiego producenta, obejmują także cząstkowe informacje dotyczące możliwości fotograficznych urządzeń. Wiemy już, że najpewniej główny obiektyw modeli 15 i 15 Pro będzie wyposażony w spersonalizowany model matrycy firmy OmniVision o rozdzielczości 50 Mpix i wielkości sensora na poziomie 1/1.3”, zatem będziemy mieć do czynienia ze zbliżonymi parametrami, co w poprzedniku. Nie jest znana niestety jeszcze wartość przysłony – dla przypomnienia w czternastce było to f/1.6.

Xiaomi 14 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfony mają być wyposażone w nową, wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną na obiektywach, która ma umożliwić przepuszczanie większej ilości światła do matrycy, przy jednoczesnym zmniejszeniu odbić światła i powstawania flar. Ciekawe, czy producentowi uda się uniknąć powstawania pary pod szkłem obiektywów… taka mała złośliwość, wybaczcie ;)

Mówi się także, że bardziej wypasiony Xiaomi 15 Pro może nawet otrzymać peryskopowy teleobiektyw, a ten obecnie w najnowszej linii był zarezerwowany tylko dla Xiaomi 14 Ultra. Przecieki nie obejmują jednak szerszych informacji odnośnie ultraszerokiego kąta, jak i teleobiektywu w podstawowym wariancie piętnastki.

Kiedy premiera?

Jeśli wierzyć najnowszym pogłoskom, najnowsze smartfony z linii Xiaomi 15 mogą zostać zaprezentowane w podobnym okresie, co ich poprzednicy. Potencjalnie mówi się o premierze na jesieni, a konkretniej w połowie października. Warto jednak pamiętać, że najpewniej najpierw będzie to premiera na rynku chińskim, a na globalną będzie trzeba trochę poczekać.

Dla przypomnienia, Xiaomi 14 w Chinach zadebiutował 23 października 2023 roku, a premiera na rynku światowym odbyła się dużo później, bowiem dopiero 25 lutego. Możemy więc przypuszczać, że w przypadku nowego modelu, Xiaomi zastosuje podobny trik.

Jak będzie? Tego oficjalnie dowiemy się za kilka miesięcy, choć najpewniej w międzyczasie będą pojawiać się kolejne, mniej lub bardziej sprawdzone przecieki.