Z taką ceną na składane smartfony Motorola pozamiatała!

Dlaczego jeszcze nie przesiedliście się na składane smartfony? Najprawdopodobniej chodzi o wysokie koszty zakupu urządzenia. Motorola obniżyła właśnie ceny serii Razr 40 do takiego poziomu, że aż trudno w to uwierzyć.

Dla tych mniej i bardziej wymagających

W 2023 roku Motorola postanowiła zastosować na rynku składanych smartfonów nową strategię – wypuściła dwa urządzenia, które znacząco różniły się od siebie specyfikacją i – co najważniejsze – także ceną.

Motorola razr 40 przypominała nieco Samsunga Galaxy Z Flip 4 – zamiast ekranu, zajmującego dużą powierzchnię na zewnętrznej części obudowy, producent zdecydował się na nieco skromniejszy wyświetlacz o przekątnej 1,5 cala. Żeby jednak nie rozpisywać się za bardzo o telefonie z rocznym stażem na rynku warto przed rozważeniem zakupu odświeżyć sobie recenzję Kuby. W dużym skrócie – Motorola poszła na pewne kompromisy, co pozwoliło jej uzyskać całkiem niezłą cenę na start.

Motorola Razr 40 Ultra to natomiast w ocenie Kasi „składak, który zmienia zasady gry”. Na tamten czas zachwycał funkcjonalnym ekranem zewnętrznym, 5G z eSIM oraz konstrukcją bez przerwy pomiędzy ekranami co utrudniało gromadzenie się kurzu. Od siebie dodam jeszcze tylko, że dzięki współpracy z Pantone, Razr 40 Ultra w wariancie Peach Fuzz to wciąż jeden z najładniejszych smartfonów w 2024 roku.

Drugi najlepszy kolor w jakim można kupić Razr 40 Ultra – Viva Magenta. (źródło: Katrzyna Pura | Tabletowo.pl)

Seria Motorola Razr 40 teraz w niższych cenach

Na szczęście bez względu na to, który kolor najbardziej Wam odpowiada, oba modele w każdym odcieniu otrzymały właśnie niższą cenę – producent zapewne przygotowuje się w ten sposób na prezentację następców – Razr 50 i Razr 50 Ultra.

Jaką kwotę musicie zatem przeznaczyć teraz na zakup składaków Motoroli? Model Razr 40 w zielonym kolorze kosztuje 2399 złotych w Sferis. Jeżeli preferujecie wariant waniliowy lub liliowy, możecie je znaleźć za 2499 złotych m.in. w Media Expert, RTV Euro AGD czy x-kom.

Najtańsza Motorola Razr 40 Ultra to w tej chwili wydatek rzędu 3299 złotych w Media Markt za wariant Viva Magenta. W pozostałych sklepach, czyli Media Expert, RTV Euro AGD oraz X-kom za opcje czarną, szarą czy brzoskwiniową trzeba zapłacić 3499 złotych.

Wygląda na to, że składakowa rewolucja wkroczyła już w fazę, w której możemy kupić roczną konstrukcję w przedziale 2000-2500 złotych. Możliwe, że osoby, które już miały w koszyku urządzenie pokroju Samsunga Galaxy A55, za chwilę zrewidują swoje plany.

