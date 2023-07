Ten tablet będzie miał baterię 15000 mAh. Naładujesz ją na trzy sposoby

Umidigi to chiński producent urządzeń mobilnych, który jest dość mało znany w naszym kraju i wiadomości o nim mogą być traktowane jak prawdziwa egzotyka. Niemniej jednak warto zauważyć, że firma szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego najnowszego tabletu Active T1. Urządzenie to wyróżni się nie tylko wytrzymałością, ale przede wszystkim ogromną pojemnością baterii wynoszącą 15000 mAh, którą można naładować na trzy różne sposoby.

Tablet do zadań specjalnych z gigantycznym zapasem energii

Przeglądając informacje, które znalazły się w sieci, można odnieść wrażenie, że Active T1 to tablet stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują urządzenia do zadań specjalnych. Cechować ma go przede wszystkim niezwykła i raczej niespotykana w tabletach wytrzymałość i odporność na warunki zewnętrzne. Jego obudowa spełni bowiem kryteria standardów MIL-STD-810G, IP68 i IP69K.

źródło: Umidigi

Jednym z najważniejszych atutów tabletu Active T1 ma być jego gigantyczny wręcz akumulator o pojemności 15000 mAh. Dzięki niemu użytkownik będzie mógł korzystać z urządzenia przez długi czas bez konieczności ładowania. Co więcej, bateria ma obsługiwać trzy sposoby ładowania: bezprzewodowe, przewodowe za pomocą złącza USB-C (z mocą 20 W) oraz poprzez złącze POGO, kompatybilne z dołączoną w zestawie stacją dokującą.

Według informacji podanych przez producenta wyświetlacz tabletu Active T1 będzie miał 11 cali i rozdzielczość 2000×1200 pikseli. Dodatkowo urządzenie otrzyma wsparcie dla obsługi rysikiem, a także umożliwi korzystanie z ekranu bez konieczności zdejmowania rękawiczek. Co więcej, pojawi się także dedykowana dla tego modelu klawiatura.

źródło: Umidigi

Wiemy jeszcze, że na pokładzie tabletu znajdzie się 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Producent wyposaży go także w slot na karty microSD o pojemności do 1 TB, co pozwoli użytkownikom na swobodne rozszerzenie przestrzeni na dane.

Jest jednak kilka niewiadomych

Mimo że wiemy już sporo na temat tabletu Active T1, nadal jest wiele niewiadomych. Przede wszystkim nie pojawiły się jeszcze informacje na temat procesora, który napędzi urządzenie. Możemy jedynie przypuszczać, że będzie to model od MediaTeka lub Unisoc. Nie wiadomo również, kiedy dokładnie tablet trafi do sprzedaży. Mówi się jednak, że premiera może odbyć się latem 2023 roku. Na tę chwilę nie znamy też ceny tego urządzenia.

Mimo tych niewiadomych, Active T1 wydaje się być bardzo obiecującą propozycją, szczególnie dla użytkowników, którzy potrzebują sprzętu do zadań specjalnych. Mamy nadzieję, że producent wkrótce podzieli się z nami większą ilością szczegółów na temat tego urządzenia.