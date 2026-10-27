Najlepsza myszka Logitech powróciła. W wyjątkowym wydaniu

Na co dzień korzystam z myszki Logitech MX Master 4 i niezmiennie uważam ją za jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstały – przynajmniej tak długo, jak mówimy o modelach biurowych, nastawionych na ergonomię i produktywność. Jej producent postanowił właśnie zainteresować nią programistów i miłośników nowych technologii – właśnie z myślą o nich zaprojektował wyjątkową wersję gryzonia, z dopiskiem Developer Edition.

Myszka Logitech MX Master 4 powróciła w wyjątkowej odsłonie

Jeśli chodzi o podstawy, to jest to nadal ten sam, świetny Logitech MX Master 4. Istotnie zmieniła się jednak estetyka. Całość utrzymana jest w szaro-grafitowej kolorystyce, z kontrastowymi, żółtymi wstawkami, a w szczególności warto zwrócić uwagę na laserowo grawerowane motywy kodu i symbole powiązane z historią IT. Te ostatnie to między innymi:

polecenie („Hello, World”),

0xFF + 1 – Dzień Programisty,

09.17 – debiut jądra Linux,

!04.01 – Światowy Dzień Kopii Zapasowych.

Za sprawą sensora Darkfield o czułości sięgającej 8000 DPI możesz oczekiwać wysokiej precyzji i płynności działania, podwyższona konstrukcja z podpórką pod kciuk zapewnia wysoki poziom ergonomii, dwie sprawnie działające rolki i kilka dodatkowych przycisków to więcej niż potrzeba do efektywnej pracy, równoczesne połączenie z trzema komputerami usprawnia realizację zadań, a czas działania na poziomie dwóch miesięcy między ładowaniami uzupełnia całość.

Logitech MX Master 4 – źródło: Logitech

Jeśli zaś potrzebujesz dodatkowej rekomendacji, to przytoczę fragment recenzji: „myszka jest wygodna, klikanie prawie że bezgłośne, sensor niezawodny, podobnie jak połączenie, a dodatkowe funkcje jak najbardziej mogą pozytywnie wpływać na komfort i efektywność. No i nie bez znaczenia jest oprogramowanie Logi Options+, pozwalające wszystko to dostosować do swoich potrzeb i preferencji”.

Logitech MX Master 4 – źródło: Logitech

Ile kosztuje Logitech MX Master 4 Developer Edition?

Przedsprzedaż myszki Logitech MX Master 4 Developer Edition wystartowała 27 października 2026 roku – wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta. Jej cena wynosi 609 złotych, a więc dokładnie tyle samo, ile kosztuje tam standardowa wersja tego gryzonia (przy czym w sklepach zewnętrznych da się ją kupić wyraźnie taniej, bo już za niespełna 500 złotych).