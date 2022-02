WhatsApp na desktopie zyska funkcję dobrze znaną z innych komunikatorów

WhatsApp znajduje się na liście najpopularniejszych aplikacji do komunikacji, mimo licznych perturbacji związanych z prywatnością. Doceniany jest on przez wielu użytkowników, ale nie oznacza to, że w dostępności określonych funkcji zawsze jest w czołówce. Czasami jego twórcy muszą nadrabiać zaległości.

Odpowiedź bez wysyłania nowej wiadomości

Nie jest to funkcja, która nagle zmienia reguły gry i daje niektórych komunikatorom znaczącą przewagę nad konkurencją. Należy jednak mieć na uwadze, że może okazać się całkiem przydatna, bowiem pozwala oczyścić okno czatu z wiadomości, które byłyby tylko wysłaną emoji. Chodzi oczywiście o opcję reagowania na otrzymane wiadomości.

Opisywane rozwiązanie znajdziemy już w Messengerze czy iMessage. Korzysta z niego wielu użytkowników, szczególnie podczas rozmów grupowych, ale reakcje są również chętnie wykorzystywane w czatach prywatnych.

Mimo iż Facebook wprowadził już reakcje do Messengera, to niezbyt śpieszy mu się z wdrożeniem podobnej funkcji do WhatsAppa. To trochę dziwne podejście, patrząc na wysoką popularność tego drugiego komunikatora. Na szczęście właśnie zaczyna się to zmieniać.

WhatsApp na desktopie także otrzyma reakcje

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że reakcje zostaną wprowadzone w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS. Obecnie wciąż pozostają w fazie testów i są dostępne dla użytkowników wersji beta.

Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że twórcy WhatsAppa wdrożą reakcje również na desktopie – docelowo w aplikacji na Windowsa i macOS. Jak informuje serwis WABetaInfo, przycisk służący do dawania reakcji nie będzie cały czas widoczny. Zobaczymy go dopiero po najechaniu kursorem na konkretną wiadomośc, co jest jak najbardziej logicznym rozwiązaniem.

Użytkownicy będą mogli tylko raz zareagować na otrzymaną wiadomość. Do dyspozycji otrzymają 6 różnych reakcji, w tym serduszko, lubię to oraz smutek. Niewykluczone jednak, że w przyszłości liczba emoji zostanie powiększona, podobnie jak miało to miejsce w Messengerze.

Warto jeszcze dodać, że funkcja reakcji w WhatsAppie na desktopie pozostaje w fazie wczesnych testów. Oznacza to, że nie jest jeszcze dostępna w kanale beta. Harmonogram prac nie został ujawniony, więc trudno wskazać, kiedy należy spodziewać się rozpoczęcia szerszych testów.