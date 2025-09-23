T-Mobile wydało ważny komunikat. Co dalej z klientami?

Magentowy operator ogłosił, że wkrótce zakończy świadczenie jednej z popularnych usług. T-Mobile twierdzi, że jest to niezależne od niego. Sprawdź, co stanie się z obecnymi klientami tej znanej platformy.

To koniec dostępności popularnej usługi w T-Mobile

T-Mobile opublikował ogłoszenie o zakończeniu świadczenia usługi „Tidal w T-Mobile”. Operator zaznacza, że zamknięcie oferty jest od niego niezależne i związane z zakończeniem współpracy z dostawcą platformy Tidal oraz z inicjatywy tego dostawy. Obecni użytkownicy mogą korzystać z serwisu na dotychczasowych zasadach jeszcze do 31 grudnia 2025 roku.

Co ważne, opłata cykliczna za usługę, która została pobrana za ostatni cykl rozliczeniowy, zostanie rozliczona proporcjonalnie na kolejnej fakturze za usługi telekomunikacyjne. Jeśli użytkownik nadal chce korzystać z Tidal, musi wykupić ofertę bezpośrednio przez stronę internetową dostawcy.

Aktualna oferta platformy Tidal i cennik pakietów

Serwis muzyczny Tidal oferuje ponad 110 milionów utworów. Ponadto słuchacze mogą odtwarzać audycje prowadzone przez artystów oraz influencerów, a także korzystać z ekskluzywnych transmisji na żywo i wydarzeń. Obecnie Tidal oferowany jest w trzech głównych wariantach subskrypcji:

Individual za 21,99 złotych miesięcznie,

Family (do 6 użytkowników) za 34,99 złotych miesięcznie,

Student za 10,99 złotych miesięcznie.

Tidal można wypróbować za darmo w ramach 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Każda z ofert obejmuje miliony piosenek w najwyższej jakości dźwięku, HiRes FLAC i Dolby Atmos. Nie są odtwarzane żadne treści reklamowe. Ponadto użytkownik może korzystać z serwisu w trybie offline.

Do wariantu Individual oraz Student można dokupić dodatek DJ Extension za 18 złotych miesięcznie. Dzięki niemu użytkownik zyskuje dostęp do katalogu i możliwości wyodrębniania ścieżek za pomocą narzędzi przeznaczonych dla DJ-ów.

Wspomnę, że od 10 kwietnia 2024 roku platforma Tidal nie jest już dostępny za darmo. Wówczas zmieniono również cennik. Z kolei w czerwcu 2024 roku Tidal wycofał swoją aplikację z telewizorów Smart TV marki Samsung.