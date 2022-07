Wakacje w pełni, a to świetna okazja by wybrać się z najbliższymi do parku rozrywki. Dzięki najnowszej ofercie T-Mobile wizyta w Mandorii może być nieco przyjemniejsza, a przy okazji nieco tańsza. Jak skorzystać z tej promocji?

T-Mobile rozdaje vouchery do Parku Rozrywki Mandoria

Jeśli planujecie wycieczkę z najbliższymi, być może zastanawialiście się nad Parkiem Rozrywki Mandoria, położonym w Rzgowie nieopodal Łodzi. Można tam znaleźć dziesiątki atrakcji, takich jak karuzele, rejsy łódką czy kolejki górskie.

W ofercie parku znajdują się m.in. Carrara, czyli najdłuższy w Polsce zadaszony roller-coaster, a także Mroczny Dwór, czyli jedyna kolejka w naszym kraju, która jeździ w ciemności. Na terenie obiektu znajduje się również największa w Polsce dwupoziomowa karuzela wenecka, czyli Karawana. Niezależnie od tego co lubicie, każdy z pewnością znajdzie tam coś dla siebie.

Po emocjonującym dniu w Mandorii warto coś zjeść, a dzięki najnowszej promocji oferowanej przez operatora sieci T-Mobile wyjście do strefy gastronomicznej będzie mniej obciążające dla portfela. Klienci indywidualni mogą bowiem skorzystać w tym tygodniu ze specjalnej oferty w aplikacji Mój T-Mobile, dzięki czemu uzyskają voucher na 50 złotych do wykorzystania w strefie gastronomicznej Parku Rozrywki Mandoria.

Warunki oferty

Promocja ta obowiązuje w dniach od 22 do 26 lipca 2022 roku, lecz by wykorzystać bonus nie trzeba natychmiast się pakować i jechać do Rzgowa. Jeśli zdążycie odebrać voucher, możecie wykorzystać go aż do 31 grudnia. Dzięki temu każdy zainteresowany będzie mógł na spokojnie zaplanować wycieczkę do parku rozrywki, a po wszystkim o wiele taniej zjeść.

Co najlepsze, nowa oferta jest dostępna dla każdego klienta indywidualnego T-Mobile. Mogą go więc odebrać zarówno osoby korzystające z oferty abonamentowej (T, T DATA, Rodzina), jak również klienci usług MIX (Frii Mix) oraz prepaid (Frii oraz GO!). By odebrać bonus wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile przed 26 lipca.

Voucher obowiązuje wyłącznie w strefie gastronomicznej obiektu. By go zrealizować, należy uprzednio dokonać zakupu biletu wstępu do Parku Rozrywki Mandoria. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin znajduje się na stronie operatora T-Mobile.