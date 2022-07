Polski akcent w wyszukiwarce Google. Matematyk Stefan Banach jako Doodle

Na pewno kojarzymy Google Doodle. To regularnie zmieniane, specjalnie przygotowywane wersje logo Google, pojawiające się po przejściu na stronę tej wyszukiwarki. Tym razem pojawił się na nim Stefan Banach.

Reklama

Sterfan Banach w Google Doodle

Google Doodle zmieniają się w zależności od okoliczności. Logo Google potrafi w przeglądarce nawiązywać do świąt, astronomicznego rozpoczęcia się wiosny, przypominać o rocznicach, a także dokonaniach i życiu różnych osób. Właśnie taki charakter przybiera dzisiejsza wariacja na temat grafiki pojawiającej się po otworzeniu google.com.

Jak dotąd, na stronie głównej Google’a pojawiało się wiele znanych Polaków. Widzieliśmy już grafiki nawiązujące do dorobku Marii Konopnickiej czy Krzysztofa Komedy. Część z nich wyświetlanych jest regionami – inne kraje otrzymują własne motywy wyszukiwarki. Jednak są i takie, które „obowiązują” globalnie. Tak też jest z tym upamiętniającym Stefana Banacha. Ale dlaczego pojawił się on 22 lipca, a nie 30 marca – w rocznicę jego narodzin?

Kim był Stefan Banach?

Człowiek, do którego nawiązuje dzisiejsze Google Doodle, urodził się 30 marca 1892 roku. Wsławił się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki. Można powiedzieć, że jego kariera rozpoczęła się przypadkowo, bo to ślepy traf sprawił, że gdy pewnego dnia młody Banach żywiołowo dyskutował z Ottonem Nikodymem na temat całek, dyskusję podsłuchał Hugo Steinhaus – współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej. Odtąd panowie ci podjęli długoletnią współpracę.

Banach był nietuzinkowym człowiekiem. Popularna anegdota przekazywana przez Nikodyma głosi, że Stefan nie zamierzał nawet uzyskać stopnia magistra. To jego przełożeni, wiedząc, jak wielką niechęć Banach żywi do egzaminów, uknuli intrygę, dzięki której matematyk osiągnął tytuł doktora. Zaaranżowano spotkanie z komisją egzaminacyjną, przed którą Banach bronił swoich tez o analizie funkcjonalnej. Banach był do końca przekonany, że po prostu rozmawia z kilkoma dżentelmenami, mającymi wyraźny problem ze zrozumieniem definicji „przestrzeni B”, którą sformułował.

W rzeczywistości Banach starał się o stopień doktora klasyczną drogą. Egzamin doktorski zdał w listopadzie 1920 roku. Był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki. Osiągnięcia Stefana Banacha sprawiły, że wielokrotnie stawał się laureatem nagród naukowych, a w 1939 roku został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Napisał wiele podręczników, w tym podręczniki matematyczne dla szkół średnich.

8 Ocena

Twarz Stefana Banacha pojawia się w Google Doodle 22 lipca 2022 roku nieprzypadkowo. W tym dniu mija okrągłe 100 lat od przyjęcia przez niego tytułu profesora.

Pełniejszą sylwetkę tej postaci, a także kompletną listę osiągnięć Banacha, które ukształtowały sposób, w jaki podchodzimy do współczesnej matematyki, znajdziecie oczywiście w poświęconej mu stronie na Wikipedii oraz wielu opracowaniach dotyczących jego pracy i życia.