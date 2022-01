Nowość w T-Mobile: sportowy MIX BOX. Jest też cenny prezent dla klientów indywidualnych

Sport to zdrowie – każdy Wam to powie. Do aktywności fizycznej warto zachęcać od najmłodszych lat i nowy MIX BOX od T-Mobile z pewnością w tym pomoże. Ponadto klienci indywidualni mogą odebrać cenny prezent od operatora.

Reklama

Nowość: sportowy MIX BOX w T-Mobile

Już od dziś w ofercie operatora dostępne są trzy zestawy, które mają zachęcić dzieciaki do aktywności fizycznej. W skład pierwszego wchodzi smartfon OPPO A16 z baterią o pojemności 5000 mAh oraz opaska OPPO Band z ekranem AMOLED, odpornością na wodę do 5 ATM, funkcją pomiaru pulsu i poziomu SpO2, a także 12 trybami treningu. Ponadto klient otrzymuje torbę firmy 4F, która z pewnością przyda się na treningach.

Zestaw dostępny jest za 1 złoty na start w taryfie MIX 60 (12 doładowań po 60 złotych + 12 zasileń po 120 złotych) z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz paczką 30 GB internetu, a także pakietem Supernet Video HD.

Reklama

Kolejną propozycją jest BOX ze smartfonem Motorola moto e40 z 6,5-calowym ekranem z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparatem o rozdzielczości 48 Mpix i akumulatorem o pojemności 5000 mAh oraz torbą sportową marki 4F.

Zestaw ten również jest dostępny za złotówkę na start – w taryfie MIX 50 (12 doładowań po 50 złotych + 12 zasileń po 100 złotych) z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich, SMS-ami i MMS-ami bez limitu, paczką 18 GB internetu oraz pakietem Supernet Video DVD.

Ostatni, trzeci MIX BOX zawiera smartfon realme C21Y z baterią o pojemności 5000 mAh i worek sportowy. Zestaw można kupić za 1 złoty na start w ofercie MIX 40 (12 doładowań po 40 złotych + 12 zasileń po 80 złotych), w której klient dostaje nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah, pakiet 400 minut rozmów do wszystkich oraz SMS-y i MMS-y bez limitu, a także 12 GB internetu.

Nowa oferta jest dostępna m.in. na dedykowanej stronie internetowej operatora, zarówno dla nowych numerów, jak i klientów, którzy chcą przedłużyć umowę (w drugim przypadku należy zamówić kontakt).

Cenny prezent dla klientów indywidualnych

Już od jutra, tj. 28 stycznia, do 1 lutego 2022 roku klienci indywidualni w ramach najnowszej odsłony akcji Happy Fridays będą mogli odebrać 15% zniżki na fotokubki CEWE, do wykorzystania do 7 lutego 2022 roku na stronie cewe.pl.

Bonus można odebrać od 28 stycznia do 1 lutego 2022 roku w aplikacji Mój T-Mobile. Oferta jest dostępna dla klientów abonamentowych (T, T DATA, RODZINA) oraz użytkowników ofert na kartę (GO!, Frii, Hot Happy) i MIX (Frii MIX).