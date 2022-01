Apple udostępnia ważną aktualizację dla iPhone’ów, iPadów, Apple Watchy i Maców

Właściciele iPhone’ów, iPadów, Apple Watchy i Maców mogą pobrać najnowszą aktualizację systemu dla swoich smartfonów, tabletów, smartwatchy oraz komputerów. I powinni to zrobić, ponieważ Apple naprawia w niej poważne i uciążliwe błędy, na które skarżyli się klienci.

Reklama

Ważna aktualizacja iOS, iPadOS i watchOS dostępna do pobrania

W oficjalnym changelogu Apple informuje, że System iOS 15.3 zawiera poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a i jest zalecany dla wszystkich użytkowników. Najnowsza wersja oprogramowania dla iPhone’a 13 Pro waży 1,06 GB.

fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl

Jak widać, Apple nie precyzuje, co przynosi najnowsza aktualizacja, jednak serwis AppleInsider informuje, że za jej pomocą producent załatał m.in. lukę w zabezpieczeniach przeglądarki Safari, który pozwalał uzyskać niepożądany dostęp do historii przeglądania użytkownika.

Reklama

Jako że podobną lukę Safari miała również na iPadach i komputerach Apple, zapewne również w ich przypadku została ona załatana za pomocą aktualizacji do iPadOS 15.3 i macOS Monterey 12.2. Jak zauważa serwis AppleInsider, najnowsza wersja oprogramowania dla Maców nie wprowadza diametralnych zmian i nowości, a jedynie m.in. nową wersję aplikacji Apple Music, a także usprawnienie technologii ProMotion.

Ponadto klienci Apple mogą również pobrać aktualizację watchOS 8.4 na swoje Apple Watche. W changelogu producent informuje, że System zawiera poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń, w tym dotyczące poniższego problemu: Niektóre ładowarki mogły nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl

Warto tutaj przypomnieć, że pod koniec 2021 roku pojawiły się doniesienia o problemach z ładowaniem Apple Watcha. Wielu użytkowników skarżyło się, że po zainstalowaniu aktualizacji do watchOS 8.3 nie mogą naładować swojego smartwatcha – jeden z nich doniósł, że urządzenie leżało godzinę na ładowarce i przez ten czas poziom naładowania akumulatora wzrósł o zaledwie 2%.

Po przeanalizowaniu zgłoszeń posiadaczy Apple Watchy można było dojść do wniosku, że problemem są używane przez klientów ładowarki, wyprodukowane przez firmy trzecie. Wygląda na to, że aktualizacja do watchOS 8.4 ma ten problem usunąć. Oby rzeczywiście tak się stało.