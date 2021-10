Motorola moto e30 i moto e40 – poznajcie nowe budżetowe smartfony

Dobry smartfon do 700 złotych to taki, który nie pozwala odczuć, że odstaje od swoich droższych braci. Nowe smartfony z serii moto e starają się, aby ograniczony budżet nie był przeszkodą na drodze do kupienia atrakcyjnie wyposażonego sprzętu.

Motobliźniaki

Na pierwszy rzut oka Motorola moto e30 i Motorola moto e40 wydają się bardzo podobne do siebie. Oba smartfony napędza ośmiordzeniowy procesor UNISOC T700 z układem graficznym PowerVR. Obydwa również korzystają z 6,5-calowego wyświetlacza Max Vision HD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz oraz kinowymi proporcjami 20:9.



moto e30 (źródło: Motorola)

Pierwsze różnice zauważymy w ilości pamięci oraz systemie operacyjnym. Tańsza Motorola moto e30 korzysta z 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci. W związku z tym postanowiono zastosować w nim uproszczoną wersję Androida 11, znaną jako Android Go. Mocniejszy model, Motorola moto e40, oferuje już pełnoprawnego Androida 11, a także 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Sprzętowo innych różnic nie uświadczymy. Motorola Moto e30 i Motorola moto e40 zawierają taki sam system trzech aparatów na panelu tylnym: główny 48 Mpix z technologią Quad Pixel + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości. Z przodu znalazł się natomiast aparat o rozdzielczości 8 Mpix.





moto e40 (źródło: Motorola)

Bliźniaczo wygląda również pozostałe wyposażenie. Bateria o pojemności 5000 mAh powinna wystarczyć na dwa dni normalnego użytkowania. Czytnik linii papilarnych umieszczono tradycyjnie, na tyle smartfonów. Motorola moto e40 pozwala dodatkowo na odblokowanie telefonu za pomocą twarzy. Trzeba też zauważyć, że ani jeden, ani drugi model nie oferuje modułu NFC.

Motorola dla oszczędnych

Ostatnimi różnicami, które dzielą oba smartfony, są wygląd i cena. Tańsza Motorola moto e30 została wyceniona na 599 złotych i będzie można ją zamówić na oficjalnej stronie Motoroli (w kolorach Mineral Gray oraz Digital Blue).

Za Motorolę moto e40 klienci zapłacą stówkę więcej, czyli 699 złotych. Smartfon pojawi się m.in. w ofercie Media Expert i będzie dostępny w dwóch kolorach: Carbon Gray oraz Pink Clay.