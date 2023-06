Tego lata wspólnie z T-Mobile możecie zdrapnąć sobie promocje

Jeszcze kilka tygodni, a wraz z astronomicznym latem przyjdzie sezon wakacyjny. Zaczną się wypady w góry, nad morze lub po prostu na miasto. Zanim to jednak nastąpi, T-Mobile chce Wam umilić czerwiec, dzięki nowej promocji, w której czekają na Was niespodzianki schowane za wirtualnymi zdrapkami.

Niespodzianki w aplikacji

Każda okazja jest dobra, by otrzymać prezent. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, 23 czerwca będziemy natomiast celebrować Dzień Ojca. Madżentowy operator w najnowszej promocji pt. „Lato ze zdrapkami T-Mobile” postanowił obdarować swoich klientów za pomocą odnawiających się zdrapek z niespodzianką. Wszystko w ramach akcji „Bonusy od Serca”, która została uruchomiona w marcu 2023 roku.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Wspomniane karty, które będziemy zdrapywać w celu otrzymania promocji, będą odnawiać się co tydzień. Pierwsza zdrapka jest już dostępna w aplikacji. Po odkryciu jej zawartości będziecie mogli wykorzystać ją jednorazowo do 7 czerwca. 8 czerwca pojawi się kolejna promocja – i tak aż do 29 czerwca, kiedy pojawi się ostatnia niespodzianka, z której skorzystacie do 5 lipca.

Jak uruchomić letnie zdrapki w T-Mobile?

Przede wszystkim należy być klientem operatora, wyrazić zgodę marketingową „Partnerzy Marketing” i mieć zawartą odpowiednią umowę – można być zarówno klientem indywidualnym, jak i przedsiębiorcą. Następnie należy skorzystać z aplikacji T-Mobile, którą możecie znaleźć w Sklepie Play oraz App Store. Po uruchomieniu apki, w panelu „Więcej”, znajduje się zakładka „Benefity”. Tam są wszystkie promocje, jakie mogą Was dotyczyć, w tym przedwakacyjne zdrapki.

Niestety, moje konto nie może skorzystać z oferty, więc nie jestem w stanie zaprezentować Wam, jak wygląda pierwsza zdrapka. Regulamin promocji podpowiada, że kryje się za nią kod rabatowy na zakup Zestawu T-Mobile w stacjonarnej placówce operatora. Czas na skorzystanie z obniżonej ceny macie do 7 czerwca 2023 roku. Przed nami jeszcze 5 niespodzianek. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie.

Warunki oferty „Lato ze zdrapką: wakacyjny zestaw T-Mobile” (strona www)