Kolejne Xbox Free Play Days – zagraj w polską grę

Microsoft regularnie uzupełnia tytuły dostępne w ramach swojej akcji „Free Play Days” i tak jest tym razem. Wkrótce do dyspozycji graczy zostaną oddane trzy gry, w tym m.in. świetnie przyjęty, polski projekt.

Ghostrunner w Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days to inicjatywa Microsoftu, która pozwala graczom ograć dane tytuły bez dodatkowych opłat w wyznaczonych dniach. W ramach niniejszej akcji udostępniane są różne gry – jedne są lepsze, a inne gorsze. Na zestawienie w tym tygodniu nie można narzekać, ponieważ posiadacze Xbox Live Gold i Xbox Game Pass Ultimate do niedzieli, 4 czerwca, będą mogli zagrać w Ghostrunnera. To produkcja FPP polskiego studia One More Level.

Wydana została przez All in! Games w 2020 roku, a wkrótce doczeka się kontynuacji. Na PlayStation Showcase 2023 zapowiedziano Ghostrunnera 2, o czym pisaliśmy ostatnio – pierwsza część była sporym sukcesem, więc twórcy postanowili iść za ciosem. W oczekiwaniu na sequel warto ograć „Jedynkę”.

W Ghostrunnerze jako gracz trafiamy do cyberpunkowego miasta, rządzonego przez Kluczniczkę i musimy przetrwać oraz wyeliminować całą rzeszę przeciwników. Z góry jednak uprzedzam – nie jest to prosta gra i wymaga sporo cierpliwości!

Kultowy Rainbow Six Siege i symulator farmy

Do Xbox Free Play Days trafią także Rainbow Six Siege oraz symulator farmy. Pierwsza z tych gier to kultowa już produkcja, która na co dzień rywalizuje głównie z Counter Strikiem i Valorantem. Wydana została w 2015 roku i od tego czasu zdążyła zgromadzić całą rzeszę fanów.

9 Ocena

Ta taktyczna strzelanka nie jest aż tak casualowa jak CS, ale jeżeli ktoś jeszcze nie grał lub po prostu chciałby do niej wrócić, to jest to świetna okazja. Mecze rozgrywane są pięciu na pięciu, a gracze mogą korzystać z umiejętności różnych agentów. Obok Ghostrunnera jest to drugi całkiem fajny tytuł, który trafi w ten weekend do Xbox Free Play Days.

Ostatnią produkcją dostępną w ramach Xbox Free Play Days jest… Farming Simulator 22: Platinum Edition. Nie grzeje to aż tak bardzo, jak dwie poprzednie gry, ale na pewno może być świetną alternatywą dla nich i tej grze także warto dać szansę. Pamiętajcie jednak, że aby skorzystać z Xbox Free Play Days i zagrać w ww. tytuły, trzeba mieć aktywny abonament Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate.