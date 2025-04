Nowa oferta na kartę w T-Mobile. Ten pakiet GB trudno będzie wyzerować

Do tej pory oferta na kartę w T-Mobile kończyła się na pakiecie GO! L, w którym za 45 złotych miesięcznie klienci otrzymywali 60 GB internetu 5G do wykorzystania. Tuż przed końcem kwietnia 2025 roku do akcji wkracza nowy, wyższy plan. Kosztuje niewiele więcej, ale oddaje do dyspozycji użytkowników zdecydowanie więcej gigabajtów.

Nowa oferta na kartę w T-Mobile. Pakiet GO! XL z mnóstwem GB do wykorzystania

T-Mobile dołącza do grona operatorów, oferujących największe pakiety internetu na kartę. Nowy plan nazywa się GO! XL i kosztuje 50 złotych miesięcznie, a więc zaledwie o piątkę więcej niż GO! L. Równocześnie jednak zawiera paczkę danych, którą trudno będzie wyzerować nawet najbardziej intensywnie surfującym użytkownikom. Konkretnie mamy do dyspozycji aż 200 GB internetu 5G na miesiąc.

I mówimy tu tylko o podstawie, bo T-Mobile dorzuca do tego jeszcze 9999 GB do wykorzystania przez rok, a konkretnie samoodnawiający się przez 12 miesięcy pakiet bonusowy zawierający 833,25 GB. A jeśli wciąż Ci mało, to jeszcze dostajemy kolejne 200 GB do wykorzystania w 30 dni od momentu aktywacji oferty – ot, prezent na start.

Oczywiście poza potężną dawką internetu użytkownicy mogą także liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju, a także na 14,11 GB internetu do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Porównanie ofert na kartę T-Mobile: GO! XL i GO! L (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Aktualna oferta T-Mobile na kartę

Aktualnie zatem oferta T-Mobile na kartę tworzona jest przez cztery pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami:

GO! S za 30 złotych miesięcznie z paczką 30 GB internetu 5G,

GO! M za 35 złotych miesięcznie z paczką 40 GB internetu 5G,

GO! L za 45 złotych miesięcznie z paczką 60 GB internetu 5G,

GO! XL za 50 złotych miesięcznie z paczką 200 GB internetu 5G.

Konkurencja też nie ma się czego wstydzić

Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę jednak, że – choć oferta T-Mobile jest niezaprzeczalnie atrakcyjna – to nie jest pierwszą tego typu opcją w naszym kraju. Play już od jakiegoś czasu oferuje pakiet XXL – również za 50 złotych miesięcznie, w którym też można liczyć na 200 GB internetu 5G i liczne bonusy, dzięki którym wykręcić można nieco mniej, ale wciąż imponujące 8400 GB przez rok.

Wypada również rzec słówko o ofercie Orange za 45 złotych miesięcznie z pakietem 150 GB internetu 5G i bonusami składającymi się na 9600 GB do wykorzystania przez rok.

A jeśli niekoniecznie musi to być oferta na kartę, warto także zwrócić uwagę na subskrypcję Orange Flex i Mobile Vikings. W pierwszym przypadku otrzymujemy 150 GB za 50 złotych, w drugim – 180 GB za 45 złotych. Co ważne, w obu planach można liczyć na kumulację GB, więc niewykorzystane dane nie przepadają.