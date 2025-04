Nubia Pad Pro to wypasiony tablet. Towarzyszy mu fotograficzne cudeńko

Za nami podwójna premiera. Światło dzienne ujrzał nieźle wyposażony tablet Nubia Pad Pro kierowany do graczy i maniaków seriali, a wraz z nim zaprezentowany został fotograficzny smartfon Nubia Z70S Ultra o specyfikacji flagowca. Spójrzmy na to, co oferują oba te urządzenia.

Tablet Nubia Pad Pro zaprezentowany. Co oferuje?

Sercem tabletu Nubia Pad Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który jeszcze do niedawna był topowym chipsetem w ofercie amerykańskiego producenta. O wydajność można więc raczej być spokojnym, szczególnie że jednostce towarzyszy nawet 16 GB RAM typu LPDDR5. Jeśli zaś chodzi o przestrzeń na pliki, może być jej maksymalnie 1 TB, a format to UFS 4.0.

Producent urządzenia zachwala również 10,9-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Ma zapewniać świetne wrażenia podczas oglądania filmów i seriali, a w tym kontekście nie bez znaczenia jest także 4-kanałowy system głośników z technologią dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra.

Nubia Pad Pro (fot. Nubia)

Do tego dochodzi 6-warstwowy układ zarządzania ciepłem, kamerka 20 Mpix z przodu oraz akumulator o pojemności 10100 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W. Ten ostatni powinien przełożyć się na naprawdę niezły czas działania. A wszystko to przy wadze niewiele wyższej niż pół kilograma (523 gramy) i grubości na poziomie 7,3 mm.

Cena tabletu Nubia Pad Pro nie odstrasza

Regularna sprzedaż w Chinach wystartuje już 6 maja. Tablet Nubia Pad Pro będzie tam dostępny w czterech konfiguracjach, których ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 2799 juanów (równowartość ~1440 złotych),

12/256 GB – 2999 juanów (~1540 złotych),

16/512 GB – 3399 juanów (~1750 złotych),

16 GB/1 TB – 3999 juanów (~2055 złotych).

Nubia Z70S Ultra to rasowy smartfon fotograficzny

Wraz z tabletem zaprezentowany został fotograficzny smartfon Nubia Z70S Ultra, którego wygląd nawiązuje do klasycznych aparatów. Jednak nie chodzi tylko o to, jak to urządzenie się prezentuje, ale też – a właściwie: przede wszystkim – jakie robi zdjęcia.

Jego możliwości fotograficzne są szerokie. Przede wszystkim ze względu na główny sensor o nazwie „Light & Shadow Master 990”, opracowany we współpracy z OmniVision. Czujnik ma rozmiar 1/1,3″ i cechuje się rozdzielczością 50 Mpix. Do tego dochodzi 35-mm optyka 5. generacji, mająca zapewniać o 40% wyższą jasność. Można też oczekiwać optycznej stabilizacji obrazu (OIS), obsługi HDR, a w kontekście autofocusu – detekcji czterofazowej.

Poza głównym sensorem producent zainstalował jeszcze dwa. Pierwszym z nich jest peryskopowy obiektyw 64 Mpix z trybem makro, drugim zaś – ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 50 Mpix. Swoistą wisienką na torcie można by natomiast nazwać fizyczny, dwustopniowy przycisk aparatu. A że mamy 2025 rok, potężnemu sprzętowi towarzyszy też pokaźny zestaw funkcji AI.

Nubia Z70S Ultra (fot. Nubia)

Czym jeszcze może pochwalić się smartfon Nubia Z70S Ultra? Między innymi sporym, bo 6,85-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 2000 nitów. W tafli ekranu ukryta została także kamerka 16 Mpix.

Jak na flagowca przystało, ma na pokładzie także topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, z którym współpracować mogą nawet 24 GB RAM typu LPDDR5X i 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Dopełnieniem całości jest zaś krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 6600 mAh, w którym energię można uzupełniać z mocą maksymalnie 80 W.

Ile kosztuje Nubia Z70S Ultra?

Aktualnie w Chinach przyjmowane są zamówienia przedpremierowe. Jak wyglądają ceny? Ano tak:

12/256 GB – 4599 juanów (~2365 złotych),

16/512 GB – 4999 juanów (~2570 złotych),

16 GB/1 TB – 5599 juanów (~2875 złotych),

24 GB/1 TB – 6299 juanów (~3235 złotych).

Producent przygotował również zestaw fotograficzny za 899 juanów (~460 złotych). Zawiera etui z elementami montażowymi, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych obiektów, filtrów ND czy też polaryzatorów. Do tego ma fizyczne pokrętła i przyciski oraz zintegrowany pasek na ramię, rzeczywiście zamieniając smartfon w aparat.

Nubia Z70S Ultra (fot. Nubia/FoneArena)

Globalna premiera lada hwila

Podwójna premiera w Chinach to tylko początek, bo na Państwie Środka wcale nie kończą się plany tego producenta. Już 13 maja 2025 roku odbędzie się globalna premiera smartfona Nubia Z70S Ultra, a niewiele później swoją międzynarodową podróż rozpocząć ma także tablet Nubia Pad Pro.