Google może uśmiercić kolejną aplikację. Jej funkcje jednak nie znikną

Na cmentarzysku Google może pojawić się kolejny nagrobek. Nowe informacje wskazują, że firma z Mountain View uśmierci jedną z aplikacji.

Google ma uśmiercić kolejną aplikację

Rok temu dowiedzieliśmy się, że usługa VPN by Google One trafi na cmentarzysko. Tak, cmentarzysko jest w tym przypadku całkiem trafnym określeniem. Otóż Google ma na koncie naprawdę długą listę zamkniętych aplikacji i usług. Jest ich tyle, że powstała strona internetowa Google Graveyard, która przedstawia je wszystkie w formie wirtualnego cmenatrzyska. Na tej stronie znajdziemy nagrobki z krótkim opisem produktów, z których nie możemy już skorzystać.

Niewykluczone, że niebawem na wspomnianej stronie pojawi się kolejna pozycja. AssembleDebug, specjalista ds. grzebania w kodzie aplikacji, tym razem podzielił się ciekawym odkryciem dotyczącym aplikacji Gry Google Play. Wypada dodać, że mamy do czynienia z apką, która pozwala zarządzać profilem gracza i śledzić osiągnięcia zdobyte w grach.

Odkrycie związane jest z przenoszeniem funkcji oferowanych w ramach omawianej aplikacji do Google Play, czyli głównego sklepu z aplikacjami i grami na Androida. Początkowo ma to dotyczyć opcji śledzenia zdobytych osiągnięć, ale to nie koniec planów. Firma ma bowiem przenieść inne funkcje, które będą uznane za interesujące dla graczy.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Przerzucenie funkcji zapowiada, że aplikacja Gry Google Play stanie się dla wielu osób zbędna. Oczywiście zbędna może okazać się również do firmy z Mountain View, która nie będzie widziała sensu w rozwijaniu tego „pobocznego” projektu. Oznacza to, że aplikacja trafi na cmentarzysko, a gracze będą musieli przyzwyczaić się do wprowadzonych zmian.

Warto jeszcze zauważyć, że w aplikacji Gry Google Play od dłuższego czasu nie pojawiły się żadne znaczące nowości. To również sugeruje, że mogła zostać ona skreślona i proces jej wygaszania już trwa.

Co z Gry Google Play na Windowsie?

W 2022 roku wystartował w wersji beta projekt Gry Google Play na PC. Mamy do czynienia z narzędziem, które pozwala uruchomić gry znane z Androida na komputerach z Windowsem. Przedstawione informacje nic nie wspominają o tym rozwiązaniu. Możemy więc założyć, że na ten moment narzędzie nie jest zagrożone.