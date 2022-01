Swappie: Polacy kupują się najwięcej telefonów na firmę w Europie

Ponieważ ceny topowych smartfonów niewyobrażalnie wzrosły, osoby poszukujące urządzenia coraz częściej wybierają sprzęt używany, ale wciąż stosunkowo nowy. Taki trend widać nawet wśród kupujących telefonu na firmę.

Używane smartfony na firmę

Kupowanie używanych telefonów to zauważalny trend. Według szacunków IDC, liczba sprzedanych używanych smartfonów (w tym odnowionych) wyniosła łącznie 225,4 mln sztuk na świecie w 2020 r., co stanowi wzrost o ponad 9% rok do roku. Okazuje się, że niekoniecznie musi to dotyczyć wyłącznie smartfonów prywatnych. Z takiej opcji korzystają także przedsiębiorcy.

Okazję zrobienia na tym pieniędzy zwęszyło Swappie, uruchomione pierwotnie w Finlandii. Od września 2021 firma sprzedaje w Polsce odnowione iPhone’y. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze Swappie Business, gdzie smartfony objęte są zerowym VAT-em oraz zachowują wszystkie benefity znane użytkownikom końcowym: bezpłatny zwrot, darmową 12-miesięczną gwarancję (może być przedłużona do 36 mies.) oraz dostawę kurierem w 1-3 dni od zamówienia.

Co ciekawe, po trzech miesiącach działania usługi Swappie dla firm, udział w sprzedaży B2B największy jest właśnie w Polsce – porównując do wszystkich 12 rynków, na których obecna jest oferta dla przedsiębiorców.

iPhone 12 Pro rozchwytywany

Z danych Swappie.pl wynika, że najwięcej polskich firm, małych przedsiębiorców i samozatrudnionych kupuje iPhone 12 Pro. Na następnych pozycjach uplasowały się iPhone X, iPhone 12 Pro Max i iPhone 11 Pro.

Przedsiębiorcy zwykle nie zwracają uwagi na detale specyfikacji smartfonów. Są zainteresowani tym, by sprzęt działał bezawaryjnie. A z tym kojarzą się iPhone’y. Nic więc dziwnego, że istnieje popyt na tego sprzęt. Ponieważ jednak nie zawsze kupno nowego urządzenia się kalkuluje (nawet na firmę), to coraz więcej osób skłania się ku sprawdzonej elektronice z drugiej ręki. Każdy wygrywa.