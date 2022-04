Planujesz wyjazd na majówkę? T-Mobile rozdaje nawigację za darmo

Na wstępie warto zaznaczyć, że promocja przygotowana przez T-Mobile sprawdzi się nie tylko podczas wyjazdów na początku maja, bowiem nawigacja za darmo będzie aktywna przez znacznie dłuższy okres.

Wygodniejsze podróżowanie po polskich drogach

Dla wielu kierowców nawigacja stała się niezbędnym elementem podczas dłuższych wyjazdów. To ona pozwala bezproblemowo dotrzeć do wyznaczonego celu, bez konieczności sięgania po klasyczną mapę czy tracenia czasu na znalezienie poprawnej drogi. W związku z tym, jeśli w najbliższym czasie planujecie wycieczkę samochodem, to warto zainteresować się nową promocją przygotowaną przez T-Mobile.

Operator sieci komórkowej poinformował o promocji, która skierowana jest do kierowców. W jej ramach mogą oni otrzymać bezpłatny dostęp do nawigacji przez 60 dni, a więc skorzystają z niej nie tylko podczas wyjazdów na majówkę.

Oczywiście z promocji mogą skorzystać tylko użytkownicy sieci. Mamy więc do czynienia z prezentem przeznaczonym dla klientów firmy – nagrodą za wybranie właśnie T-Mobile zamiast konkurencji.

Jak skorzystać z promocji?

Należy zaznaczyć, że dostęp do nawigacji można aktywować między 22 a 26 kwietnia na dwa sposoby. W przypadku użytkowników taryf postpaid (T, Rodzina) i MIX (Frii Mix) można to zrobić w aplikacji Mój T-Mobile, z kolei użytkownicy taryfy prepaid (Frii, GO!) mogą dokonać aktywacji w aplikacji Nawigacja T-Mobile.

Przygotowany bonus nie będzie dostępny dla użytkowników, którzy w chwili aktywacji pakietu promocyjnego mają już włączoną usługę NaviExpert w T-Mobile lub Nawigację T-Mobile w jednej z dostępnych opcji – Mapy Polski lub Mapy Europy. Promocja nie dotyczy również osób, które skorzystały z wersji „Try” usługi w ciągu ostatniego roku.

Po upływie bezpłatnego okresu dostęp do pakietu promocyjnego przedłuży się automatycznie i pobrana zostanie opłata w wysokości 12 zł – dla klientów abonamentowych za 30-dniowy dostęp lub 3 zł – dla klientów T-Mobile Na Kartę oraz T-Mobile MIX za 7-dniowy dostęp.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dezaktywować usługę w dowolnym momencie. Do dyspozycji mamy kilka sposobów:

wysłanie bezpłatnego SMS-a na numer 8017 o treści „NAWIGACJA ANULUJ” – dla abonentów w systemie abonamentowym,

wysłanie bezpłatnego SMS-a na numer 8017 o treści „NAWIGACJA7 ANULUJ” – dla abonentów w systemie MIX o treści,

skorzystanie z aplikacji Nawigacja T-Mobile,

skorzystanie z Mój T-Mobile (nie dotyczy użytkowników w systemie Na Kartę).

Warto dodać, że nie jest to pierwsza taka promocja – wcześniej już można było uzyskać dostęp do nawigacji na 60 dni. Zainteresowani klienci dodatkowe szczegóły znajdują się na stronie T-Mobile.