Nawigacja z ostrzeżeniami o kontrolach i fotoradarach za darmo od T-Mobile

Ponieważ część województw w Polsce rozpoczyna ferie zimowe, całkiem przydatna może okazać się dokładna nawigacja samochodowa. T-Mobile pozwala teraz skorzystać z aplikacji od NaviExpert, która zwykle jest płatna. Korzystając z promocji, nie zapłacimy za nią ani grosza.

Nawigacja z ostrzeżeniami o fotoradarach w T-Mobile

Przejazdy przez Polskę wiążą się często z dodatkowym stresem, związanym ze wzmożonymi kontrolami na drogach i fotoradarami w dość nieoczekiwanych miejscach. Oczywiście zawsze jeździmy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami, jednak ostrzeżenia o dodatkowych zdarzeniach na drodze, przekazywane zawczasu, mogą wpłynąć na nasz komfort podróży.

Właśnie tego typu komunikaty dostępne są w usłudze Nawigacja T-Mobile. Zwykle jest ona płatna, ale z okazji akcji Happy Fridays, teraz oferowana jest za darmo. Klienci sieci mogą uruchomić ją bezpłatnie na 60 dni.

Aby aktywować usługę, wystarczy w dniach od 21 do 25 stycznia do końca dnia zalogować się w aplikacji „Mój T‑Mobile” i odebrać prezent. Klienci taryfy GO! mogą zaś włączyć okres promocyjny bezpośrednio w aplikacji „Nawigacja T‑Mobile”.

Należy pamiętać, że jeśli nie zrezygnujemy z nawigacji w ciągu 60 dni, to po upływie tego czasu odnowi się ona automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy, co będzie oznaczać naliczenie opłaty w wysokości 12 zł miesięcznie w przypadku klientów abonamentowych lub 3 zł na 7 dni w ofercie na kartę i mix.

Są pewne wyłączenia z promocji. Obejmuje ona klientów abonamentowych (T, Rodzina), jak i osoby korzystające z usług T‑Mobile mix (Frii Mix) oraz na kartę (Frii, Hot, Happy oraz GO!). Nie dotyczy jednak abonentów lub użytkowników, którzy mają już włączoną usługę „NaviExpoert w T‑Mobile” lub „Nawigacja T‑Mobile” w opcji „Mapy Polski” lub „Mapy Europy”, a także posiadaczy taryfy GO! w wersji TRY, którzy korzystali z usługi w ciągu ostatniego roku.

Jeśli chcecie dowiedzieć czegoś więcej o akcji Happy Fridays, to dodatkowe szczegóły znajdują się na stronie T-Mobile.