T-Mobile daje superszybki internet za darmo na 12 miesięcy

Operator idzie za ciosem. Dopiero co zaanonsował pierwszy w Polsce domowy internet 5G/LTE bez limitu danych i prędkości, a teraz ogłasza promocję, w ramach której klienci T-Mobile będą mogli korzystać z internetu przez rok za darmo.

Reklama

Rok internetu za darmo od T-Mobile

Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy wybiorą jedną z ofert abonamentowych z nielimitowanym internetem – „L Nielimitowana” za 85 złotych miesięcznie lub „M Nielimitowana” za 65 złotych miesięcznie. W pierwszej ofercie nie ma limitu prędkości, natomiast w drugiej jest ograniczenie do 30 Mbit/s.

Jeśli klient dobierze do dowolnego z ww. abonamentów kolejną usługę (lub usługi – nie ma ograniczenia ilościowego) i dokupi do niej urządzenie, nie zapłaci za nią nic przez 12 miesięcy. Jeżeli zaś wybierze sam abonament bez urządzenia, T-Mobile zwolni go z opłat za usługę przez sześć miesięcy.

Jeśli natomiast ktoś nie potrzebuje drugiego abonamentu głosowego z nielimitowanym internetem, może skorzystać z drugiej oferty, w ramach której otrzyma dostęp do światłowodu bez dodatkowych opłat na 12 miesięcy, bez względu na to, na jaką prędkość się zdecyduje – do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s lub do 900 Mbit/s. Co ważne – przez rok nie będą doliczane również opłaty obowiązujące w budynkach o wyższych kosztach przyłączenia, takich jak np. domy jednorodzinne.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

T-Mobile przewidziało też sytuację, gdy ktoś nie ma dostępu do światłowodu – dla takich klientów przygotowano mobilny internet bez limitu danych za darmo przez trzy miesiące. Do wyboru są oferty z ograniczoną prędkością do 30 Mbit/s, 60 Mbit/s lub 90 Mbit/s, a także bez limitu prędkości z anteną zewnętrzną.

Po zakończeniu okresu promocyjnego we wszystkich przypadkach klient otrzyma rabat w wysokości 20 złotych. Oznacza to, że za taryfę „L Nielimitowana” zapłaci 65 złotych, za „M Nielimitowana” 45 złotych, za światłowód i internet domowy 40 złotych (do 300 Mbit/s; do 30 Mbit/s), 50 złotych (do 600 Mbit/s; do 60 Mbit/s) lub 70 złotych (do 900 Mbit/s; do 90 Mbit/s), a za internet domowy z anteną od 60 do 110 złotych miesięcznie.

Promocja T-Mobile obowiązuje do 31 maja 2022 roku (włącznie). Mogą z niej skorzystać nowi klienci i obecni – zarówno użytkownicy nielimitowanych taryf, jak i ci, którzy zdecydują się na zmianę oferty na „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”.