T-Mobile rozpieszcza klientów. Trzy narzędzia AI dostępne bezpłatnie

Klienci T‑Mobile mogą już korzystać z Magenta AI. Operator przedstawia to rozwiązanie jako prosty, intuicyjny i w pełni dostępny ekosystem narzędzi AI.

T-Mobile ogłasza Magenta AI

Użytkownicy aplikacji Mój T‑Mobile od dziś mają dostęp do nowych funkcji w ramach Magenta AI. Firma chwali się, że jako pierwsza i jedyna na polskim rynku telekomunikacyjnym oferuje nielimitowany i bezpłatny dostęp do trzech narzędzi AI. Mają one sprawdzić się w pracy, nauce, rozwijaniu pasji i codziennych zadaniach – chodzi przede wszystkim o zapewnienie dodatkowej pomocy.

Narzędzia wdrożone w aplikacji powstały we współpracy z partnerami – ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Takie podejście ma przełożyć się na szerszy wachlarz oferowanych możliwości. Natomiast postawienie na doświadczonych partnerów powinno – miejmy nadzieję – zaowocować naprawdę dobrymi funkcjami opartami na AI.

Wybranie wymienionych partnerów wpisuje się też w dane z badania Deutsche Telekom. Otóż Polacy coraz śmielej sięgają po sztuczną inteligencję, aby wyszukiwać informacje i uzyskiwać pomoc w nauce oraz do tworzenia i edycji obrazów.

Jakie narzędzia AI dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile?

Zadaniem pierwszego narzędzia, stworzonego we współpracy z ElevenLabs, jest dostarczenie technologii syntezy i generowania mowy. Użytkownik może generować naturalnie brzmiące wypowiedzi i dialogi, a nawet nagrania przypominające podcasty.

Drugie narzędzie zasilane jest technologią Picsart, która pozwala edytować zdjęcia w intuicyjny sposób, bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności. Możliwa jest chociażby szybka zmiana tła, dodanie nowych efektów do zdjęcia, a nawet poprawa zdjęcia profilowego, gdyby… ktoś chciał zdobyć więcej polubień na Facebooku.

Do tego dochodzi czat, który zasilany jest przez Perplexity Pro. Użytkownicy mogą wykorzystać narzędzie do eksplorowania informacji, nauki i pracy z treściami. Po prostu wykonywanie niektórych czynności powinno stać się szybsze, a praca i nauka ma być bardziej efektywna.

Należy zaznaczyć, że na tem moment możliwości Magenta AI nie są jeszcze rozbudowane. Z czasem jednak powinny pojawić się kolejne funkcje, które mogą sprawić, że wiele osób częściej będzie zaglądać do aplikacji Mój T‑Mobile.

Szczególnie, że te wszystkie nowości oferowane są bezpłatnie.