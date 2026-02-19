T-Mobile Magenta AI
źródło: T-Mobile
Sztuczna Inteligencja

T-Mobile rozpieszcza klientów. Trzy narzędzia AI dostępne bezpłatnie

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sztuczna Inteligencja
T-Mobile rozpieszcza klientów. Trzy narzędzia AI dostępne bezpłatnie

Klienci T‑Mobile mogą już korzystać z Magenta AI. Operator przedstawia to rozwiązanie jako prosty, intuicyjny i w pełni dostępny ekosystem narzędzi AI.

T-Mobile ogłasza Magenta AI

Użytkownicy aplikacji Mój T‑Mobile od dziś mają dostęp do nowych funkcji w ramach Magenta AI. Firma chwali się, że jako pierwsza i jedyna na polskim rynku telekomunikacyjnym oferuje nielimitowany i bezpłatny dostęp do trzech narzędzi AI. Mają one sprawdzić się w pracy, nauce, rozwijaniu pasji i codziennych zadaniach – chodzi przede wszystkim o zapewnienie dodatkowej pomocy.

Narzędzia wdrożone w aplikacji powstały we współpracy z partnerami – ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Takie podejście ma przełożyć się na szerszy wachlarz oferowanych możliwości. Natomiast postawienie na doświadczonych partnerów powinno – miejmy nadzieję – zaowocować naprawdę dobrymi funkcjami opartami na AI.

Wybranie wymienionych partnerów wpisuje się też w dane z badania Deutsche Telekom. Otóż Polacy coraz śmielej sięgają po sztuczną inteligencję, aby wyszukiwać informacje i uzyskiwać pomoc w nauce oraz do tworzenia i edycji obrazów.

Jakie narzędzia AI dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile?

Zadaniem pierwszego narzędzia, stworzonego we współpracy z ElevenLabs, jest dostarczenie technologii syntezy i generowania mowy. Użytkownik może generować naturalnie brzmiące wypowiedzi i dialogi, a nawet nagrania przypominające podcasty.

Drugie narzędzie zasilane jest technologią Picsart, która pozwala edytować zdjęcia w intuicyjny sposób, bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności. Możliwa jest chociażby szybka zmiana tła, dodanie nowych efektów do zdjęcia, a nawet poprawa zdjęcia profilowego, gdyby… ktoś chciał zdobyć więcej polubień na Facebooku.

Do tego dochodzi czat, który zasilany jest przez Perplexity Pro. Użytkownicy mogą wykorzystać narzędzie do eksplorowania informacji, nauki i pracy z treściami. Po prostu wykonywanie niektórych czynności powinno stać się szybsze, a praca i nauka ma być bardziej efektywna.

Należy zaznaczyć, że na tem moment możliwości Magenta AI nie są jeszcze rozbudowane. Z czasem jednak powinny pojawić się kolejne funkcje, które mogą sprawić, że wiele osób częściej będzie zaglądać do aplikacji Mój T‑Mobile.

Szczególnie, że te wszystkie nowości oferowane są bezpłatnie.

Zobacz również

Obserwuj nas