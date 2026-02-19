Ciekawie pomyślany i dobrze wyceniony. Nowy smartwatch Reeboka

Reebok Stride to najnowszy smartwatch w ofercie amerykańskiego producenta. Nie jest ani najtańszym, ani najlepiej wyposażonym modelem, ale właśnie w tym balansie zdaje się tkwić jego sekret.

Reebok Stride to całkiem ciekawy zegarek dla aktywnych

Zaledwie wczoraj opisywałem zegarek Reebok Rush – niedrogi smartwatch dla aktywnych, któremu nie brakuje atutów. W katalogu amerykańskiego producenta pojawił się również podobny, ale nieco lepiej wyposażony model Reebok Stride. Czym różni się od swojego brata?

Reebok Stride ma nieco większy wyświetlacz (1,43 vs 1,39 cala), o wyższej rozdzielczości, mianowicie 466×466 pikseli. W kontekście ekranu najważniejsze jest jednak to, że nie jest to panel LCD, lecz AMOLED, co pozwala liczyć na doskonałą czerń i bardzo wysoki kontrast.

Reebok Stride (źródło: Reebok)

Pod względem funkcjonalności mamy do czynienia z tym samym zestawem: ponad 80 trybów sportowych, wbudowany GPS, pełna kompatybilność z aplikacjami Strava, Google Health i Apple Health, całodobowy monitoring pulsu, natlenienia krwi i podstawowych wskaźników aktywności, czuwanie nad czasem i jakością snu, a do tego powiadomienia z telefonu, rozmowy głosowe przez Bluetooth i sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Smartwatch Reebok Stride ma też taki sam, jak Rush, akumulator o pojemności 300 mAh, który ma zapewniać do 10 dni działania na jednym ładowaniu. Urządzenie jest jednak minimalnie smuklejsze (ma 10,8 mm) i lżejsze (41 g), zachowując klasę pyło- i wodoszczelności IP68, przy czym producent podkreśla, że nie jest to zegarek przeznaczony do pływania.

Ile kosztuje smartwatch Reebok Stride?

Zegarek Reebok Stride jest dostępny na rynku amerykańskim w dwóch kolorach (stalowo-czarnym i biało-złotym), gdzie jego cena wynosi 100 dolarów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~360 złotych, ale w Polsce jak na razie go nie dostaniesz.

Możesz za to znaleźć w polskich sklepach kilka sensownych alternatyw. Najciekawszą wydaje mi się CMF Watch 3 Pro – również z 1,43-calowym wyświetlaczem AMOLED, wbudowanym GPS-em i konstrukcją w klasie IP68, a do tego akumulatorem o pojemności 350 mAh zapewniającym do 13 dni działania między ładowaniami. Jego cena wynosi niespełna 400 złotych.