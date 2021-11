T-Mobile nie zapomina o użytkownikach ofert na kartę. Darmowe gigabajty do zgarnięcia podczas Black Week

Z okazji Black Friday T-Mobile przygotowało bonus dla użytkowników, korzystających z ofert na kartę. Nikt nie zostanie pominięty, ponieważ promocja obejmie zarówno klientów sieci T-Mobile, jak i Heyah.

Bonusowe GB w T-Mobile oraz Heyah podczas Black Week 2021

Zasady oferty są dość proste. Każdy, kto w dniach od 26 do 29 listopada 2021 roku doładuje konto za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile bądź Moja Heyah, otrzyma podwójną liczbę GB. Co ważne – promocja dotyczy jedynie taryf GO! oraz Dniówka, dlatego warto przed doładowaniem konta upewnić się, że numery pracują na pożądanych przez operatora taryfach.

Black Week – promocyjne doładowania w T-Mobile

Black Week – Promocyjne doładowania w Heyah

Najwięcej na tej promocji mogą zyskać klienci Heyah. W przypadku doładowania za 100 złotych bonusowy pakiet wynosi aż 100 GB, dzięki czemu klient otrzyma do dyspozycji aż 200 GB do wykorzystania przez 100 dni.

W nieco gorszej sytuacji są użytkownicy T-Mobile, ponieważ w ramach oferty GB po doładowaniu najwyższy bonus to jedynie 50 GB. Z uwagi na ten fakt, maksymalna ilość danych, jaką klienci mogą otrzymać, wynosi „jedynie” 100 GB.

Warto też zaznaczyć, iż standardowe doładowania nie zyskują tutaj zbyt wiele. Widać to zwłaszcza w tabelce opisującej taryfę GO!, gdzie doładowanie za 25 złotych implikuje bonus w postaci skromnych 10 GB danych. Co jest jednak najważniejsze – promocja jest uruchamiana tylko wtedy, gdy doładowanie zostanie wykonane w którejś z aplikacji operatora. Oznacza to, iż wiele osób, które doładowuje konto w sklepach stacjonarnych bądź przez bankowość elektroniczną, nie otrzyma żadnego bonusu.

Patrząc na liczbę bonusowych GB, oferta w Heyah jest znacznie korzystniejsza niż główna taryfa T-Mobile na Kartę – GO!

Mając na uwadze fakt, iż operator ma Heyah pod swoją parasolką już przez dłuższy czas, takie komplikacje są dość niezrozumiałe. W przypadku promocji na Black Friday oferta dla użytkowników Heyah jest zdecydowanie atrakcyjniejsza, niż ta dla klientów macierzystej sieci.