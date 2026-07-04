Korzystne zmiany w T-Mobile. Więcej powodów, żeby zapłacić

Magentowy operator zaanonsował szereg zmian w przydatnej usłudze. Użytkownicy otrzymują od T-Mobile większą swobodę i mogą chronić się przed oszustwem na własnych zasadach.

Korzystne zmiany dla użytkowników jednej z usług T-Mobile

Na początku czerwca 2026 roku T-Mobile wprowadził szereg zmian w roamingu, z którymi warto się zapoznać przed wyjazdem za granicę. Teraz operator opublikował kolejny komunikat z istotnymi informacjami dla użytkowników jednej z usług – według firmy są to wyłącznie korzystne dla klientów modyfikacje.

Zapowiedziane nowe funkcje oraz zmiany dotyczą usługi Bezpieczne surfowanie, która pozwala na bezpieczniejsze korzystanie z sieci internetowej na smartfonie klienta T-Mobile. Usługa obejmuje zarówno zwykłe surfowanie w sieci, jak i zakupy online czy też ochronę przed kradzieżą haseł do kont bankowych i innych aplikacji lub stron.

Wdrażane zmiany obejmą m.in. panel zarządzania usługą. Użytkownik usługi Bezpieczne surfowanie zyska większą kontrolę i będzie mógł samodzielnie konfigurować działanie ochrony, w tym:

dostosować ustawienia filtrowania stron internetowych,

zdefiniować kategorie lub indywidualne reguły w panelu usługi,

przeglądać statystyki działania usługi z ostatnich 30 dni.

Zmiany będą wdrażane od 13 lipca 2026 roku. Operator zaznacza, że wprowadzanie modyfikacji może potrwać do 20 lipca 2026 roku. T-Mobile wspomina też, iż użytkownik usługi Bezpieczne surfowanie może zrezygnować z niej w każdym momencie ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego.

Bezpieczne surfowanie w T-Mobile – jak to działa i ile kosztuje?

Usługa Bezpieczne surfowanie działa w tle i wystarczy ją aktywować, aby z niej skorzystać. Warto podkreślić, że nie jest konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji. Jak twierdzi operator – rozwiązanie to chroni Cię przed phishingiem, malware, spyware, botnetami, trojanami i innymi zagrożeniami.

Usługę można aktywować na pięć sposobów:

przez SMS – wystarczy wysłać wiadomość o treści A pod numer 80190,

w aplikacji Mój T-Mobile – aktywacja dostępna jest w sekcji Usługi dodatkowe,

w serwisie Mój T-Mobile – w zakładce Pakiety i usługi po przejściu do sekcji Rozrywka,

przez infolinię 602 900 000,

w dowolnym salonie T-Mobile.

Koszt usługi Bezpieczne surfowanie wynosi 5 złotych miesięcznie. Warto wspomnieć, że pierwszy miesiąc korzystania z rozwiązania jest darmowy, a zrezygnować z niego można w dowolnej chwili.