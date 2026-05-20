Szybki internet w całym domu. Tylko jeden operator w Polsce oferuje takie rozwiązanie

Jedyny operator w Polsce, oferujący rozwiązanie FTTR, rozszerza swoją ofertę. Szybki internet działający w każdym domowym pomieszczeniu jest teraz dostępny dla jeszcze większego grona klientów.

Netia rozszerza dostępność FTTR – szybki internet w każdym pomieszczeniu

W kwietniu 2025 roku Netia stała się pierwszym operatorem w Polsce, który wprowadził do swojej oferty FTTR, czyli Fiber to the Room, oparty na urządzeniach Huawei z Wi-Fi 7. Głównym zadaniem tej technologii jest sprawienie, aby szybki internet był dostępny w każdym pomieszczeniu w domu. Jest to możliwe za sprawą nie jednego zainstalowanego routera, a zestawu urządzeń – routera głównego i dodatkowej jednostki, która poprawi i rozszerzy zasięg na pomieszczenia znajdujące się dalej od głównego urządzenia sieciowego.

Rozwiązanie FTTR oparte na sprzęcie Huawei u operatora Netia obejmuje:

router z wbudowanym ONT Huawei V261a-20,

jednostkę wyniesioną Huawei K251a-20.

Zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) firmy Huawei z Wi-Fi 7 (źródło: Netia)

Urządzenia te zostały wyposażone w porty 2,5GE i obsługują Wi-Fi 7 z możliwością agregacji pasm 2,4 GHz i 5 GHz. Dzięki temu w domu (lub w biurze) tworzona jest jednolita sieć podobna do systemów Mesh Wi-Fi, a sprzęt końcowy, który utraci zasięg może automatycznie i bezstratnie przełączyć się na kolejne pasmo.

Światłowód Netia FTTR z routerami Huawei Wi-Fi 7 – kto może skorzystać?

Dotychczas oferta Netia FTTR była dość mocno ograniczona i obejmowała domy jednorodzinne, w których zdecydowano się na wykupienie szybszych pakietów (do 1 Gb/s i do 2 Gb/s). Teraz rozwiązanie staje się dostępne znacznie szerzej. Z oferty mogą wreszcie skorzystać wszyscy użytkownicy światłowodu własnego Netii w budownictwie jednorodzinnym bez względu na wybraną prędkość internetu. Ponadto oferta została też rozszerzona na budownictwo wielorodzinne przy wyborze oferty z prędkością internetu do 1 Gb/s oraz do 2 Gb/s.

Jak deklaruje operator, niezależnie od rodzaju zabudowy profesjonalna instalacja urządzeń sieciowych realizowana jest przez monterów Netii. Opłata za korzystanie z FTTR została wyceniona na 15 złotych miesięcznie – kwota ta jest doliczana na fakturze za usługi operatora jako osobna pozycja. Warto podkreślić, że nie są pobierane dodatkowe opłaty instalacyjne.

Netia nadal pozostaje jedynym operatorem działającym w Polsce, który oferuje rozwiązanie FTTR. Jak wspomniał Piotr Rożalski – Kierownik Działu Rozwoju Oferty B2C w Netii – do rozszerzenia oferty Netię skłoniło duże zainteresowanie i entuzjastyczne opinie naszych klientów.