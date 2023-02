Czy HarmonyOS może działać na PC? Tak – i to całkiem dobrze

HarmonyOS, system operacyjny stworzony przez Huawei, został zaprojektowany pierwotnie z myślą o urządzeniach mobilnych i inteligentnych, takich jak smartfony, zegarki czy telewizory. Okazuje się jednak, że z powodzeniem może działać on również na komputerach. Udowodnił to chiński programista, który pochwalił się swoim eksperymentem w sieci.

Z urządzeń mobilnych na PC?

Powstanie i rozwój systemu HarmonyOS przeplatały się z perypetiami Huawei dotyczącymi ograniczeń nałożonych na firmę przez rząd USA. Dzięki intensywnym pracom, powstał system operacyjny, który na najnowszych modelach smartfonów zastępuje Androida z usługami Google, na którym bazowały wcześniejsze modele.

Okazuje się jednak, że HarmonyOS może z powodzeniem działać nie tylko na urządzeniach mobilnych. W chińskim serwisie Bilibili, pojawił się film ukazujący, jak chiński programista pomyślnie zainstalował ten system operacyjny na PC – dokładnie na notebooku HP z procesorem Intel i5-8265U. To właśnie na tej konfigiuracji odpalono OpenHarmony.

Jak HarmonyOS radzi sobie na komputerze?

Na krótkim wideo widzimy, że laptop działa płynnie, jednak należy zaznaczyć, że nie jest to zaawansowana wersja oprogramowania, która może wykonywać bardziej wymagające zadania.

Na obecnym etapie deweloperowi udało się dostosować sterowniki do portów USB, sieciowych, SATA, PCIE i innych interfejsów sprzętowych laptopa HP. Wciąż jednak trwają prace nad działaniem sterowników dla wbudowanej w sprzęt klawiatury i touchpada. Obecnie HarmonyOS można obsługiwać jedynie za pomocą myszki. Programista zasugerował, że pracuje nad przystosowaniem systemu do procesora o architekturze X86, co wskazuje, że ta wersja może być oparta na jądrze Linuksa.

Harmony OS na PC (źródło: bilibili)

Ogólną ideą późniejszej adaptacji HarmonyOS do stosowania na PC jest oprogramowanie, a następnie sprzęt. Na wczesnym etapie intensywnie dostosowywane są niezbędne sterowniki, a następnie aplikacje desktopowe. Oprócz wspomnianych wyżej sterowników klawiatury i touchpada, dostosowania wymaga nadal sterownik dźwięku i sterownik karty graficznej.

Do tej pory Huawei nie informował o planach zmiany systemu w swoim laptopach, ponieważ działają one na systemie operacyjnym Windows, jednak możliwość działania HarmonyOS na PC otwiera marce jeszcze większe możliwości związane z uniwersalnym systemem, który mógłby działać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Czas pokaże, czy Huawei zechce rozwijać swój system właśnie w takim, desktopowym kierunku.