Pixelowe EVE Online za darmo od Epica

Zastanawialiście się, jak mogłaby wyglądać praca operatora dronów na statkach kosmicznych podobnych do Nostromo? Z nowym tytułem dostępnym za darmo na Epic Games Store wkrótce się o tym przekonacie.

Duskers za darmo na EGS

Choć znalezienie na YouTube materiału o Duskers zatytułowanego „generowany proceduralnie postapokaliptyczny symulator kosmicznego zbieracza” może odstraszyć sporą liczbę graczy, ci którzy dadzą tytułowi szansę zostaną wynagrodzeni unikalnym doświadczeniem na pograniczu roguelite’a oraz survival horroru.

Duskers (Źródło: Steam)

W Duskers wcielacie się w rolę operatora dronów w przestrzeni pełnej starej, nieużywanej technologii. Małe roboty na czas rozgrywki stają się waszymi oczami i uszami w niezbyt przyjemnym dla bohatera świecie. Polegacie zatem na tym, co usłyszą wasze drony oraz co ujrzą przez czujniki ruchu. Sęk w tym, że nie widzicie dokładnie, co znajduje się w zasięgu kamery, a jedyny sposób na komunikację z Waszymi podwładnymi odbywa się w najbardziej nerdowy sposób – za pomocą wydawania komend w interfejsie.

W kosmosie nikt nie usłyszy, jak źle wpisujesz komendy

Podczas rozgrywki w Duskers będziecie zbierali ulepszenia dla waszych maszyn, dodatkowe drony oraz usprawnienia statku, na którym się znajdujecie. Oczywiście samo ganianie w tę i we w tę robo-towarzyszami byłoby zbyt odprężające więc musicie być świadomi, że Wy i Wasze roboty to nie jedyni mieszkańcy statków kosmicznych.

Przedstawiciele obcej rasy nie mają pokojowych zamiarów, a amunicji jest jak na lekarstwo. Musicie zatem korzystając z dronów, czujników ruchu i wabika przechytrzyć obcych.

Wszechświat w Duskers jest generowany proceduralnie, a przegrana wiąże się z utratą całego postępu. W trakcie odkrywania kolejnych dzienników okrętowych, które powiedzą Wam, co się właściwie wydarzyło, wszystko może pójść nie tak – brak paliwa, części lub przegranie starcia z kosmitami. Tylko od Waszych umiejętności i szczęścia zależy jak daleko uda Wam się zajść.

Duskers będzie dostępny od godziny 17:00 za darmo na Epic Games Store od 23 lutego do 1 marca.