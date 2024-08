Gemini w końcu może uruchamiać rutyny Asystenta Google

Lubisz rutyny w Twoim inteligentnym domu? Teraz obsłuży je Gemini, choć nie do końca sam. Włączenie wybranej automatyzacji przeniesie Cię do aplikacji Asystenta Google i od razu uruchomi ustalony cykl zdarzeń.

Sztuczna inteligencja Google z nowymi opcjami

Gemini jest intensywnie rozwijane przez Google. Sztuczna inteligencja ma nie tylko ułatwiać nam codzienne poszukiwanie informacji, ale również z czasem stać się naszym pomocnikiem w innych czynnościach. AI technologicznego giganta z Mountain View etapowo zyskuje kolejne funkcje, które dotychczas obsługiwane były wyłącznie przez Asystenta Google.

Gemini pojawiło się na smartfonach z Androidem już jakiś czas temu, jednak dotychczas sztuczna inteligencja nie otrzymała uprawnień do całkowitego zastąpienia tradycyjnego Asystenta Google – i pewnie prędko to nie nastąpi. AI m.in. nie pozwalała na uruchamianie ustalonych automatyzacji w postaci rutyn domowych lub osobistych. Polegają one na utworzeniu cyklu zdarzeń w Google Home, które np. o zadanej godzinie w konkretne dni tygodnia będą uruchamiały muzykę, alarm bądź wybrane przez użytkownika inteligentne urządzenia.

Teraz portal 9to5Google zauważył, że możliwe jest włączenie wybranej przez użytkownika rutyny w Gemini za pośrednictwem Asystenta Google. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Waszym domyślnym pomocnikiem w smartfonie jest Gemini lub też włączycie jego aplikację, możecie poprosić o uruchomienie danej automatyzacji. Bot automatycznie przeniesie Was do Asystenta Google i od razu włączy przywołaną rutynę. Funkcja ta obsługiwana jest wyłącznie głosowo, jeśli więc w oknie poleceń wpiszecie nazwę rutyny, zadanie nie zostanie wykonane – bot nie przeniesie Cię do aplikacji asystenta, a spróbuje na nią odpowiedzieć.

Oto praktyczny przykład. Moja rutyna otrzymała nazwę Czas na sen i składa się z dwóch działań – ściszenia głośnika w sypialni do 1% głośności oraz włączenia oczyszczacza powietrza. Wypowiedziana do bota głosowo przeniosła mnie do Asystenta Google i od razu została wykonana, bez potrzeby żadnych działań z mojej strony. Z kolei wpisanie tej nazwy w okno poleceń spowodowało, że Gemini zaproponowało mi… historię na dobranoc, polecenie książki czy sposoby relaksacji.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Asystent Google nadal bardziej praktyczny niż Gemini?

Choć bot otrzymał kolejną opcję, nadal bardzo daleko mu do funkcjonalności Asystenta Google. Sztuczna inteligencja ma sporo ograniczeń. AI obsługiwana jest wyłącznie na urządzeniach mobilnych, więc wystarczy wsiąść do samochodu i połączyć się z Android Auto, a opcje naszej sztucznej inteligencji odejdą w niepamięć. Tak samo stanie się w przypadku użycia inteligentnych głośników, wyświetlaczy z asystentem, telewizorów ze Smart TV, smartwatchy czy słuchawek.

Na stronie pomocy technicznej opisano, że nie wszystkie polecenia są obsługiwane – w takim przypadku aplikacja je po prostu pominie. Jak zaznacza gigant, obejmuje to tzw. polecenia inicjujące – wpisywane, a nie wypowiedziane, o czym wspomniałam wyżej, a także działania obejmujące odtwarzanie muzyki, radia, dzielenie się statystykami na temat aktywności oraz udostępniania cytatów czy wierszy.