Jak może wyglądać połączenie kampera i AI? Zobaczcie wizję LG

Zbliżające się wielkimi krokami targi CES to dla producentów nie tylko okazja do zaprezentowania swoich najnowszych sprzętów, ale także śmiałych wizji przyszłości. LG podzieli się nową koncepcją kamperów przyszłości, które integrują zaawansowane technologie AI oraz modularne rozwiązania wnętrza. Zobaczcie sami, na co wpadł producent.

Modularny kamper ze sztuczną inteligencją

Kamper przyszłości według LG opiera się na platformie Mobility Experience, która redefiniuje wnętrza pojazdów, czyniąc je wielofunkcyjnymi przestrzeniami do pracy, relaksu czy rozrywki. Dzięki modułowej konstrukcji użytkownicy mogą dostosować układ wnętrza do swoich potrzeb – od salonu po biuro czy strefę relaksu. Każdy moduł jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą wymianę lub konfigurację, co pozwala na personalizację wnętrza w zależności od okazji.

LG zastosowało zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak zintegrowana platforma ThinQ ON, która automatycznie dostosowuje oświetlenie, temperaturę i inne parametry, aby zapewnić korzystającym z niego osobom maksymalny komfort. Sztuczna inteligencja zarządza także codziennymi harmonogramami użytkownika, oferując m.in. zamówienie posiłków, rezerwację hotelu czy przypomnienia o spotkaniach. Wszystko to ma na celu przekształcenie pojazdu w mobilne przedłużenie inteligentnego domu.

źródło: LG

Czy LG nie za bardzo się rozpędziło?

Koncepcja LG na kampera wspieranego przez sztuczną inteligencję nie ogranicza się jedynie do technologii. Platforma MX ma być dostępna w modelu subskrypcyjnym, co pozwoli użytkownikom na wybór, które z funkcji będą im potrzebne, bez konieczności płacenia za wszystkie z nich. Kluczowym założeniem jest podejście Space-as-an-Experience, czyli przestrzeń jako doświadczenie. W praktyce oznacza to, że kamper może zmieniać swoją funkcję w czasie rzeczywistym – od przestrzeni relaksacyjnej po miejsce pracy, w zależności od potrzeb użytkownika.

LG wskazuje na znaczenie adaptacyjnych przestrzeni w dobie wzrostu liczby cyfrowych nomadów i osób pracujących zdalnie. Dzięki integracji AI i modułowym możliwościom kamper może być używany jako mobilne biuro lub strefa do prowadzenia wideokonferencji, a w wolnym czasie przemieniać się w kino domowe czy komfortową strefę do odpoczynku.

Kamper z AI LG to śmiała wizja przyszłości, która łączy mobilność z funkcjonalnością inteligentnego domu. Pozostaje tylko pytanie czy w dzisiejszych czasach nie jest ona jednak (jeszcze) zbyt śmiała i oderwana od rzeczywistości.