Jaki oczyszczacz powietrza kupić? Ranking najlepszych modeli do domu

Najlepszy oczyszczacz powietrza to taki, który jest skuteczny na Twoim metrażu, odpowiednio balansuje pomiędzy wydajnym a cichym działaniem, zapewnia wygodną obsługę, a do tego jest możliwie tani w zakupie i użytkowaniu. Oto ranking oczyszczaczy powietrza, w którym polecam modele dostosowane do różnych potrzeb i możliwości finansowych.

Sezon grzewczy w pełni, a to dobry moment, by zainstalować i uruchomić w domu oczyszczacz powietrza (choć tak naprawdę warto z niego korzystać przez cały rok). Takie urządzenie pozwala pozbywać się smogu, kurzu i pyłu, a w przypadku bardziej zaawansowanych modeli także wirusów, bakterii, zarodników pleśni czy nieprzyjemnych zapachów. Brzmi nieźle, ale…

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać na sezon 2024/2025?

Jaki oczyszczacz powietrza jest najlepszy? Cóż, wszystko zależy od Twoich potrzeb i wymagań. Przy wyborze urządzenia dla siebie należy zwrócić uwagę na jego wydajność, przeznaczenie (czyli maksymalną powierzchnię oczyszczania), głośność działania, koszty – tak zakupu, jak i eksploatacji, a także funkcjonalność. Sprzęt tego typu coraz rzadziej ogranicza się do samego oczyszczania powietrza, może je dodatkowo jonizować i nawilżać.

Jonizacja powietrza służy eliminacji elektryczności statycznej, wirusów i zarodników pleśni. Nawilżanie zaś pozwala utrzymać odpowiednią wilgotność, która w kontekście zdrowia jest równie istotna, co brak zanieczyszczeń. W tym rankingu polecam zarówno jedno-, dwu-, jak i wielofunkcyjne urządzenia. Tak przedstawia się zestawienie:

Najlepszy oczyszczacz powietrza – ranking 2024:

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro – dobry oczyszczacz powietrza do 1000 złotych

– dobry oczyszczacz powietrza do 1000 złotych Klarta Stor 2 – bardzo dobry oczyszczacz powietrza do mieszkania średniej wielkości

– bardzo dobry oczyszczacz powietrza do mieszkania średniej wielkości Philips AC2959/53 – świetny oczyszczacz powietrza dla alergików (i nie tylko)

– świetny oczyszczacz powietrza dla alergików (i nie tylko) Philips AC3737/10 – dobry i (całkiem) tani oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

– dobry i (całkiem) tani oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Samsung AX90R7080WD – solidny i wydajny oczyszczacz powietrza do domu

– solidny i wydajny oczyszczacz powietrza do domu Sharp UA-KIN42E – wyjątkowo opłacalny oczyszczacz powietrza do sypialni

– wyjątkowo opłacalny oczyszczacz powietrza do sypialni Sharp KC-G60EU – zaawansowany oczyszczacz powietrza dla wymagających

– zaawansowany oczyszczacz powietrza dla wymagających Sharp UA-KIL80E – najlepszy oczyszczacz powietrza dla większości użytkowników

Ile kosztuje dobry oczyszczacz powietrza i jakie są koszty użytkowania?

Za pełnowymiarowy oczyszczacz powietrza, a więc urządzenie, które jest w stanie skutecznie działać w całym pomieszczeniu albo i mieszkaniu, trzeba zapłacić co najmniej ~1000 złotych, jeśli oczekuje się dobrej jakości. Modele oferujące coś więcej kosztują 1500-3000 złotych, a na najlepsze sprzęty tego typu przeznaczyć trzeba ~5000 złotych. W tym zestawieniu znajdziesz reprezentantów każdej kategorii.

Oczyszczacze co do zasady nie są urządzeniami o szczególnie dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Zwykle na pełnych obrotach pobierają między 30 a 100 W. Przy użytkowaniu przez 8 godzin dziennie każdego dnia przekłada się to na roczne koszty od kilkudziesięciu do nieco ponad 200 złotych. Oczywiście są to wartości uśrednione.

Z większymi kosztami wiąże się natomiast regularna wymiana filtrów. Tutaj rozstrzał jest olbrzymi, bo i ich ceny są różne, i dopuszczalny okres eksploatacji. Przykładowo Xiaomi i Samsung zalecają wymianę co 6-12 miesięcy, Philips – co 3 lata, a Sharp deklaruje możliwość użytkowania jednego zestawu nawet przez 10 lat (choć w polskich warunkach raczej trzeba to podzielić na pół, co wciąż jest świetnym wynikiem).

Czas eksploatacji zależy też naturalnie od poziomu zanieczyszczeń w naszym regionie oraz od intensywności użytkowania. Po uśrednieniu można jednak założyć, że w przypadku oszczędniejszych modeli koszty mogą zmieścić się w granicy kilkudziesięciu złotych rocznie, a te mniej oszczędne mogą pochłaniać dodatkowe kilkaset złotych każdego roku.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w opisach poszczególnych modeli, a zatem…

Zaczynamy!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro – dobry oczyszczacz powietrza do 1000 złotych

Oczyszczacz powietrza za mniej niż 1000 złotych rzadko kiedy jest w stanie faktycznie zrobić różnicę, choć zdarzają się wyjątki. Jednym z nich jest Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. To niedrogie i niepozorne urządzenie zostało wyposażone w potrójny system filtrujący, eliminujący do 99,97% kurzu, pyłków i innych drobnych cząstek w rozmiarze 0,3 mikrona, dzięki czemu jest całkiem skuteczne także w walce ze smogiem.

Niemałą ciekawostką, biorąc pod uwagę cenę, jest obecność funkcji jonizatora i na dobrą sprawę brakuje tylko nawilżacza powietrza, ale – cóż – to nie za te pieniądze.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (fot. Xiaomi)

Oczyszczacz Xiaomi cechuje się również przyjemnym dla oka, nowoczesnym designem z wyświetlaczem OLED na froncie. Informuje on o aktualnym poziomie zanieczyszczeń w powietrzu (systemem 4 kolorów), a do tego ułatwia sterowanie, choć najwygodniej zarządza się urządzeniem z poziomu aplikacji na telefon.

Poza pomiarem stężenia zanieczyszczeń, Smart Air Purifier 4 Pro mierzy także poziom wilgotności i temperatury. Dopełnieniem całości jest zaś 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro:

funkcje: oczyszczanie i jonizacja powietrza

wydajność: do 500 m 3 /h

/h sugerowana powierzchnia: do 60 m 2

głośność działania: 33-65 dB

wymiary: 68 x 27,5 x 27,5 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 230 złotych (filtry) + 150 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Klarta Stor 2 – bardzo dobry oczyszczacz powietrza do mieszkania średniej wielkości

Niewiele droższy oczyszczacz powietrza Klarta Stor 2 oferuje wyższą wydajność, dzięki czemu z powodzeniem można korzystać z niego także w nieco większych mieszkaniach. Tak jak model Xiaomi, jest wyposażony w potrójny system filtracyjny o efektywności na poziomie 99,97% oraz funkcję jonizacji.

Urządzenie ma bardzo precyzyjny, laserowy czujnik pyłów. Informuje o stanie powietrza, a do tego potrafi automatycznie dostosowywać parametry działania do realnych potrzeb.

Klarta Stor 2 (fot. Klarta)

Poza standardowym trybem automatycznym oferuje także tryb nocny, w którym generuje hałas na poziomie zaledwie 24 dB. Sprawia to, że mniej wymagającym pod tym względem użytkownikom nie będzie nawet przeszkadzać w sypialni.

Dodatkowo Klarta Stor 2 oferuje czasowy wyłącznik – może dezaktywować oczyszczanie po upływie 1, 2, 4 lub 8 godzin. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala natomiast na wygodne sterowanie z poziomu aplikacji na telefon, także wtedy, gdy jest się poza domem.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Klarta Stor 2:

funkcje: oczyszczanie i jonizacja powietrza

wydajność: do 600 m 3 /h

/h sugerowana powierzchnia: do 80 m 2

głośność działania: 24-64 dB

wymiary: 74,5 x 50 x 30 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 250 złotych (filtry) + 210 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Philips AC2959/53 – świetny oczyszczacz powietrza dla alergików (i nie tylko)

Aktualnie jedną z najlepszych opcji na rynku jest Philips AC2959/53. To oczyszczacz powietrza, który pozwala na szeroki zakres regulacji, oferując wysoką wydajność, bardzo ciche działanie albo coś pomiędzy. W trybie nocnym generuje jedynie 30 dB, a przy pełnej prędkości skutecznie pozbywa się najdrobniejszych pyłków na powierzchni do 45 metrów kwadratowych.

Kolorowy pierścień, informujący o poziomie zanieczyszczeń, czytelny wyświetlacz oraz możliwość sterowania z poziomu aplikacji mobilnej – między innymi te cechy wpływają pozytywnie na komfort użytkowania. Dobrze przemyślana konstrukcja zaś zapewnia szeroki kąt oczyszczania.

Philips AC2959/53 (fot. Philips)

Oczyszczacz Philips AC2959/53 wyróżnia się także bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Niewielkie zużycie energii oznacza niższe rachunki za prąd, a zastosowany filtr może i kosztuje ponad 400 złotych, ale przy normalnym użytkowaniu wystarczy go wymieniać raz na 3 lata. Co więcej, rejestrując produkt możesz otrzymać dodatkowy filtr za symboliczną złotówkę, wówczas koszty rozpoczynają się tak naprawdę dopiero po ~6 latach!

System filtracyjny Philips pomyślnie przeszedł także testy kliniczne potwierdzające skuteczność w łagodzeniu objawów alergii, takich jak łzawienie, katar, zaczerwienienie oczu czy swędzenie skóry.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Philips AC2959/53:

funkcje: oczyszczanie powietrza

wydajność: do 380 m 3 /h

/h sugerowana powierzchnia: do 45 m 2

głośność działania: 30-65 dB

wymiary: 65,2 x 33 x 33 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 140 złotych (filtry) + 140 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Philips AC3737/10 – dobry i (całkiem) tani oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

Wraz z modelem Philips AC3737/10 przebijamy psychologiczną barierę 2000 złotych. Niestety, nie tylko cena startowa jest wysoka, ale też późniejsze koszty utrzymania – sam filtr kosztuje ponad 400 złotych, a przy regularnym użytkowaniu trzeba wymieniać go raz do roku.

Kosztuje swoje, ale to już sprzęt wyższej klasy. Cechuje go bardzo wysoka efektywność i wyśmienicie radzi sobie na powierzchni do 60 metrów kwadratowych, skutecznie usuwając 99,97% zanieczyszczeń i 99,9% formaldehydu.

Philips AC3737/10 (fot. Philips)

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że Philips AC3737/10 to oczyszczacz z nawilżaczem. Z obu zadań wywiązuje się bez zarzutu, dzięki czemu w mieszkaniu po prostu oddycha się lepiej. Odpowiednia wilgotność powietrza jest bowiem równie istotna, co brak zanieczyszczeń.

Jeszcze jednym atutem tego urządzenia jest bardzo ciche działanie w trybie nocnym. Jeśli chcesz, może ono pracować prawie że bezszelestnie, bo z głośnością 15 dB – to mniejsze natężenie niż w przypadku typowego szeptu.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Philips AC3737/10:

funkcje: oczyszczanie i nawilżanie powietrza

wydajność: do 505 m 3 /h (nawilżanie: do 650 ml/h)

/h (nawilżanie: do 650 ml/h) sugerowana powierzchnia: do 60 m 2

głośność działania: 15-55 dB

wymiary: 74,7 x 29,1 x 29,1 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 410 złotych (filtry) + 130 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Czy warto zapłacić jeszcze trochę więcej i kupić oczyszczacz powietrza pozbawiony funkcji nawilżacza? Tak, jeśli oczekujemy bardzo wysokiej wydajności i skuteczności w eliminacji nawet bardzo drobnych pyłków.

Samsung AX90R7080WD to oczyszczacz powietrza cechujący się wydajnością na poziomie 700 m3/h. Dzięki temu doskonale sprawdza się w dużych mieszkaniach i domach, jako że zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nawet na 90 metrach kwadratowych.

Samsung AX90R7080WD (fot. Samsung)

Gorsza wiadomość jest taka, że oczyszczacz Samsunga nie należy do najtańszy urządzeń nie tylko w zakupie, ale i utrzymaniu. Zupełnie to jednak nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę jego parametry.

Urządzenie charakteryzuje się przy tym solidną konstrukcją, przyjemnym dla oka designem oraz wygodną obsługą – z poziomu wbudowanego panelu sterowania albo też aplikacji na telefon. Nie zabrakło również trybu nocnego, w którym generowany hałas oscyluje wokół 20 dB.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Samsung AX90R7080WD:

funkcje: oczyszczanie powietrza

wydajność: do 700 m 3 /h

/h sugerowana powierzchnia: do 90 m 2

głośność działania: 21-54 dB

wymiary: 105,4 x 36 x 28,4 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 440 złotych (filtry) + 270 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Regularne korzystanie z oczyszczacza powietrza wcale jednak nie musi wiązać się z niesamowicie wysokimi kosztami. Doskonałym dowodem na to jest Sharp UA-KIN42E, którego sporym atutem jest niskie zapotrzebowanie na prąd – przy maksymalnych obrotach zużywa jedynie 28 W, przy czym trzeba mieć świadomość, że jest to też urządzenie przeznaczone do mniejszych pomieszczeń (o powierzchni maksymalnie 28 metrów kwadratowych).

Jednak nie tylko za energię płaci się tu niewiele. Olbrzymim atutem są także filtry, których zestaw kosztuje blisko 700 złotych, ale w zależności od regionu wytrzymuje aż 5-10 lat, więc ostatecznie koszt w przeliczeniu na rok jest bardzo mały.

Sharp UA-KIN42E (fot. Sharp)

Równocześnie jest to w pełni kompleksowe rozwiązanie. Sharp UA-KIN42E oczyszcza, jonizuje i nawilża powietrze, efektywnie poprawiając jego jakość, a przez to też samopoczucie domowników. Co więcej, może robić to przez całą dobę, szczególnie że w trybie nocnym generuje mniej niż 20 dB.

Podobnie jak w przypadku innych modeli, użytkownicy mogą też liczyć na wygodne sterowanie poprzez aplikację mobilną oraz szereg dodatkowych funkcji, takich jak monitorowanie temperatury i poziomu zanieczyszczeń czy też ustawianie timera.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Sharp UA-KIN42E:

funkcje: oczyszczanie, jonizacja i nawilżanie powietrza

wydajność: do 240 m 3 /h (nawilżanie do 440 ml/h)

/h (nawilżanie do 440 ml/h) sugerowana powierzchnia: do 28 m 2

głośność działania: 17-46 dB

wymiary: 61,9 x 38,4 x 23 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 70-140 złotych (filtry) + 85 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Jeśli szukasz kompleksowego urządzenia do nieco większego mieszkania, skieruj wzrok na model Sharp KC-G60EU, który również oczyszcza, nawilża i jonizuje powietrze, eliminując bakterie, pył, nieprzyjemne zapachy, suchość i elektryczność statyczną.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G60EU został wyposażony w system sześciu czujników (zanieczyszczeń, zapachu, temperatury, wilgotności, światła i ruchu), które pozwalają mu działać w pełni automatycznie. Samodzielnie dostosowuje intensywność oczyszczania i nawilżania, samoczynnie reguluje intensywność jonizacji, a także bez pomocy użytkownika przełącza się w tryb nocny lub tryb minimalnego nawiewu.

Sharp KC-G60EU (fot. Sharp)

Urządzenie ma nie jeden, lecz dwa wyloty czystego powietrza, co poprawia efektywność działania. Wysoka skuteczność sprawia zaś, że jest to model polecany także dla alergików.

Jeśli więc szukasz zaawansowanego sprzętu, które jest niemal bezobsługowe, całkiem tanie w eksploatacji, a do tego kosztuje niedużo, to zakup tego modelu jest zdecydowanie jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć. Minusami są jedynie: nieco głośniejsze działanie i brak obsługi przez Wi-Fi (co, niestety, jest charakterystyczne dla urządzeń tego producenta).

Najważniejsze cechy oczyszczacza Sharp KC-G60EU:

funkcje: oczyszczanie, jonizacja i nawilżanie powietrza

wydajność: do 408 m 3 /h (nawilżanie do 630 ml/h)

/h (nawilżanie do 630 ml/h) sugerowana powierzchnia: do 50 m 2

głośność działania: 24-53 dB

wymiary: 66 x 37 x 36,2 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 100-200 złotych (filtry) + 220 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Oczyszczacz Sharp UA-KIL80E to propozycja z wyższej półki, która powinna sprostać wymaganiom większości użytkowników. Jest to nowoczesny sprzęt, potrafiący dostosować się do rozmaitych potrzeb i preferencji.

Może być bardzo energooszczędny i cichy, ale – jeśli trzeba – potrafi też działać bardzo wydajnie. Przepływ powietrza sięga niemal 500 metrów sześciennych na godzinę, a nawilżanie dochodzi nawet do 700 ml/h. Do tego jeszcze dochodzi jonizator, a wszystko to razem czyni z tego modelu naprawdę uniwersalny i kompleksowy sprzęt.

Sharp UA-KIL80E (fot. Sharp)

Urządzenie doskonale radzi sobie z eliminacją zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Użytkownicy doceniają też intuicyjną obsługę, chociaż…

To kolejny model marki Sharp, który nie oferuje możliwości sterowania z poziomu telefonu. To jeden z dwóch istotnych minusów tego urządzenia. Drugim jest bardzo wysoka cena, oscylująca wokół 4500 złotych. Gdyby nie te dwa szczegóły można by go nazwać doskonałym.

Najważniejsze cechy oczyszczacza Sharp UA-KIL80E:

funkcje: oczyszczanie, jonizacja i nawilżanie powietrza

wydajność: do 498 m 3 /h (nawilżanie do 700 ml/h)

/h (nawilżanie do 700 ml/h) sugerowana powierzchnia: do 62 m 2

głośność działania: 21-55 dB

wymiary: 69,3 x 40 x 35,9 cm

przybliżone roczne koszty utrzymania: 80-160 złotych (filtry) + 310 złotych (prąd)

cena i dostępność:

Ten ranking oczyszczaczy powietrza mógłby być oczywiście dłuższy…

…ale moim zdaniem mijałby się wówczas z celem, jakim jest ułatwienie dokonania dobrego wyboru. Wierzę, że różnorodność modeli w tym zestawieniu pozwoli Ci odnaleźć najlepszy oczyszczacz powietrza dla siebie. Jeśli jednak się to nie udało i masz jakieś pytania, to sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.