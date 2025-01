Redmi szykuje tablet z mocnym procesorem. Co już o nim wiemy?

Redmi przygotowuje nowy tablet zaprojektowany z myślą o graczach. Chociaż wydajnościowo może on prezentować się całkiem nieźle, to jednak jest jeden aspekt, który mógłby być znacznie lepszy. Tak czy inaczej, urządzenie ma szansę zdobyć zainteresowanie entuzjastów mobilnego gamingu. Oto co już wiemy na jego temat.

Wyświetlacz mógłby być OLED-owy

Nadchodzący tablet gamingowy Redmi ma być wyposażony w 8,8-calowy wyświetlacz (niestety) LCD, który jednak wyróżniać ma się wysoką częstotliwością odświeżania, którą będzie można ustawiać do swoich potrzeb. Choć dokładne parametry ekranu nie zostały jeszcze ujawnione, wyraźny nacisk na płynność obrazu sugeruje, że będzie to rozwiązanie idealne do gier. Ubolewam nad brakiem panelu OLED, ponieważ wszelkie treści wyglądałyby znacznie lepiej.

Projekt urządzenia kładzie nacisk na mobilność i komfort użytkowania. Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez gizmochina, tablet będzie „ultralekki i cienki”, co ma minimalizować zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji gamingowych. Metalowa obudowa ma nie tylko estetycznie wyglądać, ale także zapewniać lepsze chłodzenie podzespołów, co jest kluczowe w urządzeniach dedykowanych graczom. Zawsze dobrze, żeby podczas dłuższych rozgrywek plecki takiego sprzętu po prostu nie parzyły nas w ręce, a co najwyżej lekko grzały.

Redmi wpakuje do środka mocny procesor

Sercem nowego tabletu Redmi będzie procesor Dimensity 9400 Plus – udoskonalona wersja popularnego układu MediaTek Dimensity 9400, brylującego wśród najbardziej wydajnych smartfonów grudnia 2024. Procesor, wykonany zostanie w technologii 3 nm TSMC, i zaoferuje konfigurację 1+3+4: jeden główny rdzeń Cortex-X4 o taktowaniu 3,63 GHz, trzy rdzenie Cortex-X4 oraz cztery energooszczędne Cortex-A720. Chipset zapewni więc nie tylko płynną obsługę gier, ale także niezłą efektywność energetyczną.

Mówi się, że Redmi planuje premierę tego tabletu w trzecim kwartale 2025 roku, co oznacza, że marka ma jeszcze sporo czasu na jego dopracowanie i zoptymalizowanie oprogramowania. Oficjalne szczegóły i ceny poznamy zapewne bliżej premiery, ale już teraz tablet budzi zainteresowanie. Zwłaszcza, że ma oferować „wyjątkowe możliwości gamingowe”.