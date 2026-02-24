Świetne słuchawki doczekały się następczyń. Duży postęp

Na rynku zadebiutowały słuchawki Oppo Enco Air 5 Pro. Zaliczyły duży postęp względem swoich poprzedniczek – szczególnie w kontekście skuteczności ANC oraz maksymalnego czasu pracy.

Oppo Enco Air 5 Pro – niedrogie słuchawki zrobiły krok naprzód

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco Air 5 Pro zostały wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki, wykorzystują technologię Bluetooth 6.0 i obsługują kodek LHDC 5.0, co pozwala oczekiwać niezłego brzmienia. To dobre miejsce, by wspomnieć od razu, że oferują pasmo przenoszenia od 20 do 40000 Hz.

Nowe słuchawki pozwalają też na odcięcie się od otoczenia, dzięki systemowi redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej 55 dB. Mówimy o sporym postępie względem Oppo Enco Air 4 Pro z 2024 roku oraz (testowanego przez Kubę modelu) Oppo Enco Air 3 Pro, które oferowały wygłuszanie do 49 dB.

W porównaniu do poprzedniczek producentowi udało się także wydłużyć czas pracy. Sięga on teraz 13 godzin z wyłączonym ANC i 7 godzin z włączonym, a wraz z etui możliwe do osiągnięcia są nawet – odpowiednio – 54 godziny i 29 godzin.

Słuchawki Oppo Enco Air 5 Pro (fot. Oppo)

Słuchawki Oppo Enco Air 5 Pro wygłuszają także szumy podczas rozmów telefonicznych, dzięki czemu użytkownik powinien być dobrze słyszalny nawet podczas wędrówki po mieście w wietrzny dzień. Dopełnieniem całości jest zaś lekka konstrukcja odporna na pył i wodę (w klasie IP55).

Z innych rzeczy warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo niskie opóźnienia (na poziomie 47 ms) oraz panele dotykowe do sterowania (także przy użyciu gestów – można przesuwać palcem aby regulować głośność). Tymczasem proponuję porównanie, które uwidoczni progres, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich generacji…

Specyfikacja Oppo Enco Air 5 Pro vs Oppo Enco Air 4 Pro vs Oppo Enco Air 3 Pro – porównanie:

Oppo Enco Air 5 Pro Oppo Enco Air 4 Pro Oppo Enco Air 3 Pro Przetworniki 12 mm 12,4 mm 12,4 mm Pasmo przenoszenia 20 – 40000 Hz 20 – 40000 Hz 20 – 40000 Hz Łączność Bluetooth 6.0 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 Kodeki AAC, SBC, LHDC 5.0 AAC, SBC, LHDC 5.0 AAC, SBC, LDAC Opóźnienia 47 ms 47 ms 47 ms ANC TAK, do 55 dB TAK, do 49 dB TAK, do 49 dB Czas pracy (solo) do 7 godzin (z ANC),

do 13 godzin (bez ANC) do 5,5 godziny (z ANC),

do 12 godzin (bez ANC) do 5 godzin (z ANC),

do 7 godzin (bez ANC), Czas pracy (z etui) do 29 godzin (z ANC),

do 54 godzin (bez ANC) do 20 godzin (z ANC),

do 44 godzin (bez ANC) do 20 godzin (z ANC),

do 30 godzin (bez ANC) Waga 2 x 4,4 g (słuchawki),

43 g (etui) 2 x 4,4 g (słuchawki),

38 g (etui) 2 x 4,3 g (słuchawki),

39 g (etui) Odporność IP55 IP55 IP55

Ile kosztują słuchawki Oppo Enco Air 5 Pro?

Jak na razie urządzenie pojawiło się na chińskim rynku, gdzie jego sprzedaż wystartuje 2 marca 2026 roku. Cena wynosi 329 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~170 złotych. Przy czym poprzedniczki były podobnie wyceniane w Państwie Środka, a w Polsce kosztowały po 399 złotych – należy się więc raczej nastawić na kwotę w tych okolicach.

W razie czego podrzucam jeszcze, że cena Czwórek zdążyła już zejść do +/- 250 złotych, a to wciąż może być bardzo dobra opcja!