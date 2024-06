Opera ma jeszcze jeden sposób na ogarnięcie kart. To… emoji

Czy należysz do tej grupy użytkowników, którzy mają masę pootwieranych kart i wieczny problem z ich organizacją? Jeśli tak, to zdecydowanie możesz docenić nową funkcję przeglądarki Opera. Umożliwia ona wyróżnianie ich za pomocą emotikonów.

Zasypani kartami

To, jak wiele zadań mamy do wykonania i jak wiele (potencjalnie) interesujących treści można znaleźć w internecie, sprawia niestety, że często liczba kart otwartych w przeglądarce wcale nie zamyka się na kilkunastu. W którymś momencie nie widać już nawet tytułów poszczególnych stron, a jedynie ich ikony. Mały to problem, gdy każda karta reprezentuje inną witrynę, ale przecież nie zawsze tak jest.

Dlatego właśnie Opera stara się pomóc w porządkowaniu i organizacji kart. Od dłuższego już czasu pozwala je grupować (a takie grupy oznaczać kolorami i zwijać/rozwijać w razie potrzeby), a nawet tworzyć całe przestrzenie robocze zwane Kontekstami. Oferuje także narzędzie do wyszukiwania kart (wystarczy wcisnąć skrót Ctrl+Spacja i wpisać słowo kluczowe). Te najważniejsze pozwala też przypinać. Zespół rozwijający tę przeglądarkę najwyraźniej doszedł jednak do wniosku, że to wciąż za mało.

Nowość w przeglądarce Opera: Tab Emoji

W najnowszej wersji przeglądarki Opera (110.0.5130.66) pojawiła się nowa funkcja o nazwie Tab Emoji. Pozwala ona na ozdabianie poszczególnych kart za pomocą emotikonów, dzięki czemu zaczynają wyróżniać się na tle pozostałych. Według twórców jest to metoda na to, by „w oryginalny i zabawny sposób organizować przeglądanie i oznaczać najważniejsze zakładki”.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Jak to działa? Wystarczy najechać kursorem na kartę i po chwili pojawi się okienko umożliwiające wybranie emoji. Od razu zobaczymy pięć symboli, ale możemy też kliknąć ikonę z plusikiem, aby rozwinąć pełny wachlarz emotikonów. Wystarczy wybrać jeden z nich i go kliknąć, a wówczas zostanie przypisany do danej karty. Równie proste jest ich zmienianie i usuwanie.

Bez wątpienia nie jest to nowinka zmieniająca życie. Mimo wszystko jednak jestem sobie w stanie wyobrazić niejedną sytuację, w której funkcja ta może okazać się przydatna. Ponownie pokazuje też, że ekipa Opery dwoi się i troi, by wyróżnić tę aplikację na tle innych i nieustannie robi rzeczy po swojemu.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Samo korzystanie z emoji zaś – jak pokazało badanie z 2018 roku – pozytywnie wpływa na poziom zadowolenia z życia, więc chyba warto. 😉