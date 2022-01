Modemy LTE trafiły do najnowszych sprzętów z rodziny Microsoft Surface

Microsoft wprowadził nowe wersje swoich najbardziej rozpoznawalnych urządzeń. Chodzi o Surface Go 3 oraz Surface Pro 8 z modemem LTE. Po raz pierwszy mniejszy z tabletów jest też dostępny w czarnej opcji kolorystycznej.

Reklama

Czarny Surface Go 3 LTE

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie wersje wyposażeniowe Surface Go 3 otrzymały możliwość wybrania wariantu czarny mat. Obecnie konfiguracji jest kilka: z procesorem Intel Pentium 6500Y (z 4 GB RAM i 64 GB eMMC lub 8 GB RAM i 128 GB SSD) oraz układem Intel Core i3-10100Y (z 8 GB RAM i 128 GB SSD – z modemem LTE lub bez).

Ceny najtańszej opcji zaczynają się od 1999 złotych. Wyższa wersja z Pentiumem to wydatek 2749 złotych. Z kolei edycje z Core i3 kosztują: 3149 złotych za opcję bez modemu LTE oraz 3649 złotych za sprzęt wyposażony w dodatkowy moduł łączności.

Reklama

Z pewnością nie można nazwać poziomu tych cen okazyjnymi, ale z drugiej strony, tablety z linii Surface nigdy nie należały do tanich urządzeń. Nadrabiają za to znakomitym wykonaniem, które wyróżnia się na tle innych hybryd, i to już od kilku generacji.

Modem LTE także w Surface Pro 8

Microsoft, pokazując światu nowego Surface Pro 8 we wrześniu ubiegłego roku, zapowiedział, że modele ze wsparciem LTE pojawią się na rynku w nieokreślonej przyszłości. Już teraz wiemy, że ta opcja będzie dostępna dla sektora biznesowego.

Surface Pro 8 (fot. Microsoft)

W tym momencie na polskiej stronie Microsoftu wciąż brakuje możliwości skonfigurowania własnego zestawu z Surface Pro 8, ale jak donoszą zagraniczne media, w innych sklepach firmy już otwarto możliwość zamawiania tabletu w opcji z modemem LTE. Pojawia się on w wersjach z procesorami Intel Core i5 oraz Core i7, z 16 GB RAM i maksymalnie 256 GB pamięci dyskowej.

Modem zamontowany w tabletach to Qualcomm Snapdragon X20, oferujący maksymalny przesył danych na poziomie 1,2 Gb/s. Sprzęt obsługuje sieci LTE Cat18, ale nie ma możliwości obsługi pasm 5G.

Czekamy na uruchomienie sprzedaży nowego Surface Pro 8 w Polsce!