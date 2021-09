Najmocniejszy laptop w ofercie Microsoftu – taki jest Surface Laptop Studio

Jeśli należycie do grona osób uważających, że oprogramowanie najlepiej działa na sprzęcie jego dostawcy, to prawdopodobnie albo jesteście fanami Apple, albo… Microsoftu. Z myślą między innymi o was powstał Surface Laptop Studio, który kilka chwil temu miał swoją premierę. To dość uniwersalny sprzęt, który – ze względu na swoją specyfikę – może zainteresować sporą rzeszę potencjalnych klientów.

Interesująca konstrukcja

Patrząc na Surface Laptop Studio trudno jest od razu zauważyć, że jego konstrukcja jest nietypowa. Dopiero bliższe spojrzenie pozwala dostrzec, że laptop jest konwertowalny – ekranu możemy używać zarówno standardowo, w odchylonej pozycji, jak również postawionej na klawiaturze czy nawet położonej na niej, by móc zamienić laptopa w tablet (tu przyda się też nowy rysik – Surface Slim Pen 2, który jednak sprzedawany jest osobno).

Reklama

Microsoft przekonuje, że jest to najbardziej wydajny sprzęt w jego ofercie. Stworzony został przede wszystkim dla profesjonalistów – deweloperów, projektantów, osób pracujących w zawodach kreatywnych, ale też dla gamerów. Twórcy tego sprzętu pokusili się nawet o stwierdzenie, że jest to “moc desktopa, mobilność laptopa i studio kreatywne” w jednym urządzeniu.

No dobrze, a jakie to ma parametry?

Zacznijmy od wyświetlacza – jest to panel PixelSense Flow o przekątnej 14,4”, rozdzielczości 2400×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jak przystało na laptopa przeznaczonego w dużej mierze do pracy, mamy tu pełnowymiarową klawiaturę oraz touchpad obsługujący haptyczne wibracje.

W środku, w zależności od konfiguracji, znajdziemy procesor Intel Core i5 z grafiką Iris Xe lub Intel Core i7 z RTX 3050 Ti z 4 GB VRAM (procesory 11. generacji, żeby nie było wątpliwości). Jeśli chodzi o RAM, do wyboru będzie wersja z 16 lub 32 GB RAM i maksymalnie 2 TB dysk SSD. Całość działa w oparciu o Windowsa 11.

Na krawędzi laptopa znajdziemy dwa porty Thunderbolt 4, 3.5 mm jacka audio oraz port Surface Connect.

Cena i dostępność Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio, czyli – jakby nie było – następca Surface Booka, został wyceniony w podstawowej konfiguracji na 1599 dolarów. Przedsprzedaż modelu już się rozpoczęła, natomiast sprzedaż właściwa ruszy 5 października.

Te wpisy powinny Cię zainteresować: