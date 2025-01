Droższe Spotify coraz bliżej. Wyższa jakość dźwięku to tylko początek

Firma Spotify i Universal Music Group podpisały wieloletnią umowę. Choć żadna ze stron nie podała przy tym zbyt wielu szczegółów, UMG zapewnia, że jednym z elementów współpracy jest szerzenie wizji streamingu 2.0, a ta – jak wiemy z wcześniejszych prezentacji – zakłada między innymi wprowadzenie subskrypcji na wyższym poziomie niż (obecne) premium.

Wygląda na to, że wyższy pakiet Spotify jest już bardzo blisko. Co będzie zawierać?

Za realistyczny należy więc uznać scenariusz, w którym plan superpremium staje się wreszcie faktem w usłudze Spotify. Jedną z największych korzyści dla użytkowników, którzy będą gotowi zapłacić nieco więcej pieniędzy, jest (od lat wyczekiwana) wyższa jakość dźwięku, jako że szwedzki serwis wciąż oferuje audio jedynie w 320 kbit/s.

Jednak wyższa jakość audio to nie wszystko, co zawierać ma nowa subskrypcja. W prezentacji wspomina się również o wcześniejszym dostępie do nowej muzyki, a przede wszystkim do albumów w wydaniach Deluxe, a także o społecznościowych funkcjach, takich jak wspólne seanse czy sesje pytań i odpowiedzi z ulubionymi artystami.

Pomysł na plan superpremium według wizji streaming 2.0 (źródło: UMG)

Tak naprawdę jednak wciąż nie wiadomo, jak szeroki będzie zakres nowej subskrypcji w Spotify, nie padają też żadne terminy. Podpisanie umowy pozwala jednak oczekiwać, że dojdzie do tego szybciej niż później.

W tle także większe pieniądze dla artystów

Variety podaje również, że jedną ze składowych umowy pomiędzy Spotify a Universal Music Group jest zwiększenie stawek tantiem. Temat ten jest jednym z najczęstszych powodów do sporów pomiędzy szwedzką firmą a koncernami muzycznymi i artystami.

W oficjalnej notce prasowej UMG odnajdujemy jednak jedynie bardzo ogólną informację, że umowa pogłębia i poszerza współpracę, […] promując zasady skupiające się na artystach, aby zwiększyć monetyzację dla autorów piosenek, a także ulepszając ofertę produktów dla konsumentów.

Dyrektor generalny Spotify, Daniel Ek, równie lakonicznie dodał, że współpraca gwarantuje możliwość dotrzymania obietnicy [wzrostu w branży muzycznej], potwierdzając, że stała innowacja jest kluczem do uczynienia płatnych subskrypcji muzycznych jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla szerszej społeczności.