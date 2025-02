Słuchawki Sennheiser HD 505 to coś dla oszczędnego audiofila

Wokółuszne słuchawki Sennheiser HD 505 to propozycja dla osób oczekujących bardzo wysokiej jakości dźwięku z bogactwem detali, ale poszukujących sprzętu w nieco bardziej przystępnej cenie. Nie są tanie, ale drogie też nie. A co oferują?

Wokółuszne słuchawki Sennheiser HD 505 – prawie audiofilskie, ale w przystępnej cenie

Słuchawki Sennheiser HD 505 zostały wyposażone w niestandardowe przetworniki 120-omowe, charakteryzujące się wyjątkowo szerokim pasmem przenoszenia: od 12 do 38500 Hz. Pozwala to oczekiwać pełniejszego brzmienia: od bardzo głębokich basów, przez szeroką średnicę, aż po niezwykle wysokie soprany. Wszystko to przy zniekształceniach harmonicznych poniżej 0,2%.

Sennheiser HD 505 (fot. Sennheiser)

Aby zapewnić użytkownikowi właściwe doświadczenie, słuchawki starają się tworzyć rozległą scenę dźwiękową. Nie ma też mowy o przytłumianiu dźwięku, ponieważ HD 505 to model o konstrukcji otwartej. Ze względu na brak redukcji szumów korzystanie z niego na zewnątrz może więc nie być zbyt komfortowe, ale nie po to powstał.

Model Sennheiser HD 505 został zaprojektowany z myślą o entuzjastach muzyki, którzy słuchaniu oddają się przede wszystkim wewnątrz własnych czterech ścian. Pozytywnie na wygodę odsłuchu wpływać ma również elastyczny pałąk pokryty syntetyczną skórą. Całość waży jedynie 237 gramów, a 1,8-metrowy przewód pozwala oddalić się od źródła dźwięku i wygodnie rozsiąść się w fotelu. Przewód jest odłączany i zakończony wtykiem 3,5 mm (w zestawie znajduje się również adapter 6,3 mm).

Sennheiser HD 505 (fot. Sennheiser)

A zatem wysoka jakość dźwięku ma się tutaj łączyć z komfortem, a także z nienaganną estetyką. No i jeszcze z niewygórowaną ceną – a skoro o niej mowa…

Ile kosztują słuchawki Sennheiser HD 505? Cena z gatunku akceptowalnych

Słuchawki Sennheiser HD 505 oficjalnie zadebiutowały już w Europie, gdzie ich sugerowana cena wynosi 280 euro. Po obecnym kursie daje to równowartość ~1170 złotych, ale cena w złotówkach pozostaje nieznana, gdyż urządzenia nie ma jeszcze na polskiej stronie producenta. Przypuszczalnie jednak niebawem ulegnie to zmianie.

Ciekawostka, która dla wielu osób może nie być bez znaczenia, jest taka, że kluczowe komponenty słuchawek są produkowane w audiofilskiej fabryce firmy Sennheiser, zlokalizowanej w irlandzkim Tullamore.